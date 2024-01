Morrinhos x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

Bicampeão do Estadual (2022 e 2023), o Atlético-GO inicia, na noite desta quinta-feira (18), no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, o que na linguagem do boxe e de outros esportes é chamado de defesa do título. Mais do que isso, o Dragão começa a temporada com a meta e a sede de uma conquista que falta no currículo do clube, o mais antigo de Goiânia: o inédito tri do Goianão.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços de ingressos)

O ponto de partida do projeto será no Sul do Estado, às 20 horas, diante do representante local, o Morrinhos, que abre a competição em casa de olho na classificação à próxima fase na quarta temporada seguida na elite – em 2021, foi vice da Segundona, voltou ao Goianão e está se consolidando na 1ª Divisão.

No Sul, o Dragão vai defender escrita sobre o Tricolor dos Pomares. Em nove jogos oficiais, venceu oito vezes e empatou uma. No Goianão 2022, ambos disputaram as quartas de final, com vitórias do time atleticano por 1 a 0 e 3 a 0.

O Atlético-GO leva a Morrinhos a condição de único representante do futebol goiano na Série A do Brasileiro, condição adquirida ano passado com o acesso (4º lugar) à elite nacional. Partindo dessa conquista, manteve uma base titular, a comissão técnica e o treinador, Jair Ventura, estreante no Goianão e que, na carreira, nunca conquistou o título de um torneio regional.

Coincidentemente, o treinador adversário é Silvio Criciúma, campeão do Estadual de 2017 (pelo Goiás), além de ter sido tetracampeão (1997, 98, 99 e 2000) como zagueiro do Goiás, equipe que monopolizou o Goianão naquele período.

Do Atlético-GO que deve começar o jogo em Morrinhos, Ronaldo (goleiro), Bruno Tubarão (lateral), Alix Vinicius (zagueiro), Gabriel Baralhas (volante), Shaylon (meia) e Luiz Fernando (atacante) foram titulares na Série B. Além deles, os atacantes Airton e Sillas fizeram parte do elenco da Série B.

O zagueiro Pedro Henrique, de 31 anos, voltou ao Dragão, pelo qual atuou na Série A 2021, após passagem pelo futebol de Singapura. Outra novidade será o lateral esquerdo Guilherme Romão, de 26 anos. A principal atração do Atlético-GO é o artilheiro Vagner Love, de 39 anos.

Jair Ventura não garantiu a escalação de Love, mas deixou nas entrelinhas que deverá utilizá-lo em parte do jogo. Como treinou na formação titular durante a pré-temporada, Vagner poderá iniciar a partida. Ele dividirá o ataque com Luiz Fernando, goleador e destaque do Goianão do ano passado.

O Morrinhos espera um bom público na largada do Goianão. A direção lançou o Passaporte Tricolor, a 100 reais, com direito a cinco ingressos para os jogos em casa. O clube mantém a política pés no chão. A meta é “fazer boa campanha e conquistar uma vaga na Série D”, disse o presidente do Morrinhos, Leandro Nato.

O volante Roger Goiano, identificado com o clube por ser da cidade, encerrou a carreira e virou diretor de futebol. Outros jogadores da casa estão no elenco: Marcão (goleiro), Hugo (meia), Dedé (lateral), Roniel (atacantes) e há a aposta no atacante Pablo, da equipe sub-20, para fazer boas atuações e despontar.

FICHA TÉCNICA

Local: Centro Esportivo João Vilela (Morrinhos-GO)

Horário: 20 horas

Onde assistir: FGF TV

Árbitro: Breno Souza

Assistentes: Tiago Gomes e Adriano Mendes

Ingressos: 60 reais (inteira)

Promoção: meia para torcedores com as camisas de Morrinhos e Atlético-GO e para torcida organizada Garra Tricolor

MORRINHOS: Marcão; Jean Kennedy, Talis, Luciano, Rômulo Silva; Maranhão, Fábio Magrão, Cristian (Hugo), Diego Souza; Roniel e Jonnhy. Técnico: Silvio Criciúma

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Pedro Henrique (Adriano Martins), Guilherme Romão; Gabriel Baralhas, Rhaldney (Sillas), Shaylon; Airton, Vagner Love, Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura