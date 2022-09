Morte de Hailé Pinheiro: torcida do Goiás, amigos e familiares se despedem na Serrinha

O velório de Hailé Pinheiro, que morreu nesta quarta-feira (7), aos 86 anos, começou com cerimônia reservada aos amigos e familiares no vestiário do estádio que leva o nome do dirigente, a Serrinha.

Houve queima de fogos que durou um minuto em homenagem ao legado de Hailé Pinheiro.

Em seguida, às 17h23, os portões foram abertos ao público e muitos torcedores com a camisa do Goiás passam pelo gramado da Serrinha para prestar uma última homenagem a Hailé Pinheiro.

O medalhista olímpico Dante, ex-jogador de vôlei, que montou projeto do Goiás Vôlei e disputou a Superliga, é uma das personalidades no velório. Daniel Vilela, presidente do MDB goiano e ex-jogador do clube, também está na Serrinha.

Um momento de muita comoção foi o choro do ex-goleiro e atual vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, ao lado do caixão de Hailé Pinheiro. O ex-jogador foi amparado pelo ex-atacante Roni quando se dirigiu à arquibancada, sem conseguir ficar ao lado do caixão.

“Representa uma perda para o esporte em geral. Todos conhecem o Seo Hailé como um grande homem e representará sempre o esporte, como uma referência para todos nós goianos”, disse Dante.

Formado na base do Goiás, o ex-jogador Douglas lembra da forma paternal que Hailé Pinheiro tratava os jogadores, especialmente, pratas da casa.

“Sempre que vinha ao Brasil ia na HP para vê-lo. É uma pessoa que não tem explicação, uma grande referência. Se o Goiás é o que é hoje, tem uma parcela imensa dele”, disse Douglas.

Dirigentes do Vila Nova foram ao velório. Estiveram na Serrinha o presidente Hugo Jorge Bravo, o vice-presidente Leandro Bittar, além de outros membros da diretoria, como Décio Caetano, Romário Policarpo e Vinícius Cirqueira.

A partir das 19h20, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) chegou ao velório. Ele decretou luto oficial após a morte do ex-dirigente esmeraldino. O ex-presidente do Goiás, Sérgio Rassi, também foi à Serrinha. O ex-presidente da antiga Agetop, Jayme Rincón, também compareceu ao estádio alviverde para se despedir de Hailé Pinheiro.