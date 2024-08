Motivado, mas desfalcado, Atlético enfrenta Cruzeiro, que está pressionado

O Atlético-GO, que voltou a respirar no Campeonato Brasileiro depois de duas vitórias seguidas, se mostra confiante e espera conquistar fora de casa o terceiro resultado positivo na manhã de domingo (1º), às 11 horas, sobre uma das forças do torneio nacional. O Dragão enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão, no jogo em que cada equipe está pressionada e tem metas específicas na rodada.

(Confira, no fim do texto, onde assistir ao vivo, escalações prováveis e arbitragem)

É comum entre os dois times a necessidade de vitória. O Atlético-GO se contenta com o empate como visitante, mesmo que o resultado não mude tanto a situação do clube na elite nacional. Afinal, o rubro-negro é lanterna, com 18 pontos, e terá um tabu à frente, pois nunca venceu o Cruzeiro em Minas Gerais. No lado celeste, a sequência de cinco jogos sem vitória na Série A gera pressão, mesmo que a equipe esteja próxima dos primeiros colocados, com 38 pontos.

Entre críticas e pressão por resultados, os dois times têm jogadores em evidência nesta semana. No Cruzeiro, o lateral direito William, de 29 anos, foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para o lugar de Yan Couto (cortado por lesão) nos jogos com Equador (dia 6, sexta-feira) e Paraguai (dia 10, terça-feira). Willian fez parte da seleção brasileira medalha de ouro nos Jogos do Rio, em 2016.

No Atlético-GO, o atacante Joel Campbell, de 32 anos, voltou a ser chamado para a seleção da Costa Rica, que joga pela Liga das Nações da Concacaf contra Guadalupe (dia 5, quinta-feira) e Guatemala (dia 9, segunda-feira). Após o jogo na capital mineira, Joel Campbell viaja para San José para se apresentar à seleção costarriquenha.

O Dragão tem, desde a última sexta-feira (30), outro atacante com status de jogador de seleção. O venezuelano Matías Lacava, de 21 anos, que estava no Vizela (Portugal), foi anunciado e está entre os 41 relacionados pelo técnico da Venezuela, Fernando Batista, para os jogos pelas Eliminatória Sul-Americanas, contra Bolívia e Equador.

Lacava é atacante canhoto, fez rápida adaptação no Atlético-GO e foi chamado pelo treinador Umberto Louzer para a viagem para Belo Horizonte. O jogador dependia de regularização, o que ocorreu na noite desta sexta-feira (30).

Dúvidas

A comissão técnica atleticana sofre com desfalques e dúvidas. O atacante Janderson e o lateral Bruno Tubarão estão suspensos, o venezuelano Jan Hurtado, que marcou dois gols nos últimos dois jogos, está lesionado e fica fora, assim como o atacante Derek e os zagueiros Alix Vinícius e Pedro Henrique.

Para piorar, o goleador Luiz Fernando está com virose, foi ausência em dois treinos e seria relacionado, mas terá de ser avaliado até a manhã de domingo (1º).

O mais significativo, no Atlético-GO, é o novo ânimo de elenco e comissão técnica após os triunfos em Goiânia sobre os gaúchos Inter (1 a 0) e Juventude (2 a 1), no Estádio Antônio Accioly. Os dois resultados encerraram dois tabus do time nesta temporada, pois ficou 15 partidas sem ganhado e, ainda, não havia vencido dois jogos seguidos em casa e na competição.

O alívio não quer dizer que o momento é tranquilo. O Atlético-GO precisa fazer, até o fim do Brasileiro, uma campanha de clube com pretensões de vaga na Copa Libertadores – o risco de ser um dos quatro rebaixados à Série B é de 90,4%, conforme projeção do departamento de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Elevar a pontuação é o objetivo do clube na Série A.

Mandante, o Cruzeiro é considerado favorito à vitória e isso se torna mais um desafio para a equipe goiana. Mas o momento do time mineiro não é dos melhores na Série A, pois a arrancada imaginada pela torcida foi interrompida pelos últimos resultados. Depois do empate sem gols com o Inter, em que o atacante Kaio Jorge errou cobrança de pênalti no final do jogo, os torcedores se irritaram e pressionam elenco e o jovem técnico Fernando Seabra, sobre quem recai muitas críticas.

O atacante Arthur Gomes (ex-Atlético-GO, em que jogou em 2021) tem sido um dos mais criticados e a saída dele do clube pode se concretizar na janela de transferências do futebol internacional.

Na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro venceu o Boca Juniors (Argentina) por 2 a 1 no tempo regulamentar e nos pênaltis (5 a 4). A vaga às quartas de final do torneio trouxe um pouco de sossego. O clube vai decidir vaga à semifinal com o Libertad (Paraguai), mas retomar as vitórias é uma exigência da torcida. Há algumas rodadas, o time aplicou goleada fora de casa sobre o Botafogo por 3 a 0, um dos candidatos à liderança da Série A, mas a sequência vitoriosa não foi mantida.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte/MG)

Data: 1º/9/2024 (Domingo)

Horário: 11 horas

Onde assistir: Premiere

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva, Matheus Henrique, Lucas Romero e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho (Rafael Haller), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Gabriel Baralhas (Shaylon) e Joel Campbell; Luiz Fernando e Alejo Cruz. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann/SC

Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Gizeli Casaril/SC

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ