Moto1000 abre temporada com estreias em Goiânia

O autódromo de Goiânia recebe no fim de semana a etapa de abertura da temporada 2024 do Moto1000GP. Será uma rodada dupla, com provas sábado e domingo, com mais de 20 horas de atividades de pista. É o segundo ano em que o campeonato inicia a disputa pelos títulos brasileiros e latino-americanos no circuito goiano.

A corrida é especial para duas competidoras que vão acelerar em Goiânia pela primeira vez: Helena Oregana e Sthefany Fontegno, a Fany Rainha do Grau, que disputam a categoria GP300/Motul 300V Cup.

Apesar da ansiedade pela estreia, Helena e Fany se mostram confiantes. “Minhas expectativas estão bem altas. Será minha estreia na R3 e também no autódromo de Goiânia, mas estou me sentindo bem confiante e preparada. Isso se deve em grande parte ao ótimo trabalho do meu coach, Enzo Valentim, que fez toda a diferença na minha preparação. Quero me divertir e, acima de tudo, correr com segurança”, contou Helena. “Nunca corri em Goiânia antes, estou ansiosa. Já ouvi muito sobre essa pista e o autódromo, então estou assistindo a muitos vídeos e fazendo exercícios em casa”, disse Fany Rainha do Grau.

Ingressos

Os ingressos para a abertura da temporada da Moto1000GP para treinos e corridas estão à venda, a partir de R$ 15,00, na plataforma Sympla e nos pontos de venda físicos na capital goiana, em quatro modalidades diferentes: arquibancada, arquibancada meia-entrada, credencial club GP VIP (camarote) e credencial club GP Paddock.