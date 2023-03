Mozart mantém estrutura tática do Atlético-GO e só troca centroavante

Além do trabalho de campo, Mozart procura conhecer os jogadores e membros da comissão técnica para se familiarizar com todos eles. Para a estreia, contra o Volta Redonda-RJ, nesta quarta-feira (15), diante da torcida do Atlético-GO, o técnico finaliza a preparação nesta terça (14).

No treino desta segunda-feira (13), o treinador ensaiou o time base que pode escalar. A única novidade, por enquanto, é o retorno de Felipe Vizeu no lugar de Gustavo Coutinho, punido ano passado com quatro jogos de suspensão por ter participado de confusão em jogo do Sport, diante do Vasco, na Série A do Brasileiro - tem mais três pra cumprir.

A formação trabalhada por ele teve Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal e Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney e Araos; Shaylon, Felipe Vizeu e Luiz Fernando.

Mozart se apresentou rapidamente aos jogadores na tarde de sábado (11), no CT do Dragão, antes da saída para Aparecida de Goiânia. Na manhã do último domingo (12), dirigiu um trabalho regenerativo e, nesta segunda-feira (13), foi a campo para um trabalho mais sistematizado. O técnico gosta de ver o time buscando os lados do campo para fazer cruzamentos. O auxiliar Denis Iwamura exigiu dos laterais acerto nas bolas cruzadas.

Para o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, Mozart é um técnico com conceitos atuais e não está na descendente no futebol brasileiro. Por isso, ganhou a preferência na lista de nomes para assumir o Dragão. “O Atlético-GO exige que o time tenha luta, transpiração, mas um jogo ofensivo. O mais importante é vencer. Simples assim”, descreveu o novo treinador.