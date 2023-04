Mulher sobrevivente ao acidente no viaduto da T-63 passa por cirurgias no joelho

Wanderlyne Gomes dos Reis, de 46 anos, motociclista que ficou ferida no acidente do viaduto da Avenida T-63, em Goiânia, que causou a morte de um motociclista de aplicativo e um garçom, passou por duas cirurgias para reconstrução no joelho em um intervalo de quatro dias. Familiares dizem que a mulher está bastante abalada e pede por justiça.

O filho da mulher, Bruno Bitencourt, conversou com a reportagem e explicou que a mãe quebrou o joelho esquerdo e fez a primeira cirurgia no domingo (23). A segunda foi realizada nesta quarta-feira (26).

O médico que a operou estava com medo dela precisar de outra cirurgia, além dessas duas, mas não vai ser necessário. Esperamos que no final de semana ela já possa ir para casa. Tudo vai depender do quanto o joelho dela está inchado. Sabemos que será uma recuperação delicada, tanto física quanto psicológica”, disse o filho. A mulher está internada em um hospital da capital.

O acidente aconteceu no dia 20 de abril. Um carro de luxo, de propriedade do médico Rubens Mendonça Filho, de 30 anos, perdeu o controle da direção e acabou atingido a moto em que o motociclista por aplicativo Leandro Fernandes Pires, de 23, e o garçom David Antunes Galvão, de 21, estavam. Os destroços da motoneta acabaram atingido a moto em que Wanderlyne e Daniela Beatriz de Andrade, de 45, estavam.

O motorista do carro estava errado. Ele corria em alta velocidade. Eu vi quando o carro começou a ficar desgovernado e, então, atingiu a motocicleta que estava na minha frente. Os destroços da moto me fizeram escorregar e eu caí”, conta a mulher.

O delegado que investiga o caso, Hellyton Carvalho, disse que testemunhas contaram que o veículo do médico estava em alta velocidade. A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) investiga se o carro era dirigido pelo médico ou por sua esposa, que não teve o nome divulgado. Além disso, o investigador pediu à empresa Volvo, fabricante do veículo, uma análise técnica para confirmar a velocidade em que o carro estava.

A defesa do médico disse que o carro era dirigido pelo homem e que ele foi fechado por um outro veículo e perdeu o controle do carro. O médico fez o teste de bafômetro e o resultado deu negativo.

Em todas as circunstâncias, o delegado explica que a velocidade precisa ser confirmada.

Temos que saber se ele foi fechado enquanto respeitava o limite de 50 quilômetros por hora ou se ele estava com o dobro da velocidade. Esse aspecto só será respondido após análise de imagens e perícia", disse.

O investigador disse que o caso é investigado como um duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, porém, se for confirmado o excesso de velocidade e que o condutor estava testando a potência de velocidade do veículo, pode ser que haja a intimação por duplo homicídio culposo com dolo eventual, que é quando o suspeito assume o risco de matar.

As vítimas

O motociclista por aplicativo Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, trabalhava na categoria há cinco dias como uma forma de ganhar uma renda extra, segundo contou o irmão, Eduardo Fernandes.

"Ele estava trabalhando para sustentar a casa e acabou morrendo pela irresponsabilidade de terceiros. Jamais imaginamos que isso poderia acontecer, um rapaz novo, trabalhador. Vamos correr atrás, não pode ficar assim não”, contou Eduardo.

O passageiro David Antunes Galvão, de 21 anos, era garçom de um restaurante, em Goiânia. Segundo a família do rapaz, David voltava para casa após o expediente quando sofreu o acidente.

"Ele era um rapaz muito novo que tinha apenas sonhos. Começou a trabalhar em um restaurante há pouco mais de um mês e estava voltando para casa", conta a irmã.

Acidente

Imagens mostram que a moto em que estavam Leandro e David ficou completamente destruída. De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a batida aconteceu quando um carro que seguia pela avenida perdeu o controle da direção e bateu contra a motoneta. Os destroços atingiram a moto que estava as mulheres, que também desequilibrou na pista e acabou caindo no chão.

De acordo com a polícia, com o impacto, a moto dos homens bateu contra um segundo carro que também seguia na avenida.

A polícia afirmou que o motorista dos dois carros envolvidos permaneceram no local e fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo. A reportagem, o aplicativo 99, no qual Leandro era cadastrado, lamentou o acidente que causou a morte dele e do passageiro.

Nota do condutor do carro

O Rubens (condutor) possui CNH há 12 anos e nunca teve sequer multa de trânsito. Se trata de uma tragédia, de um acidente. Ele fez o teste do bafômetro e constatou que não bebeu. Ele foi fechado por um outro veículo e perdeu o controle do carro, infelizmente. Ele ficou no local e prestou socorro para as vítimas. Ele está à disposição das autoridades e deseja que tudo seja esclarecido. Ele se solidariza com a dor das famílias enlutadas.