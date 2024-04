Mulheres experimentam a prática de golfe em Goiânia

O golfe é, ainda, um esporte com maior predominância masculina, mas as mulheres vêm ocupando mais espaço nesta modalidade esportiva. Em São Paulo, elas já representam 17% do universo de atletas federados. Desde 2022, elas ganharam a Associação Brasileira de Golfe Feminino (ABGF), que realizou o primeiro torneio voltado exclusivamente para atletas mulheres. O evento contou com a participação de 340 golfistas em 44 campos espalhados pelo país.

Para incentivar a participação feminina no esporte em Goiânia haverá um evento de clínica de golfe para apresentar a modalidade a convidadas. No próximo sábado, 6 de abril, elas serão recebidas no Portal do Sol Golfe para experimentar o esporte, sendo acompanhadas por um instrutor.

O Portal do Sol Golfe possui um campo de golfe de padrão oficial. Projetado pelo arquiteto americano Dan Blankenship, o espaço possui 18 buracos e conta com 748 mil metros quadrados de área verde.

A modalidade, uma das mais charmosas e requintadas do universo esportivo, é praticada por mais de 60 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um esporte olímpico. No Brasil, já caiu no gosto de mais de 20 mil brasileiros, segundo levantamento da Confederação Brasileira de Golfe (CBG).

O esporte

Em síntese, o objetivo do jogo é inserir uma pequena bola, com auxílio de tacos especiais, no máximo de buracos espalhados pelo campo de golfe e com o menor número de tacadas possíveis. Atualmente, existem duas formas de jogar golfe: o match play e o stroke. Na primeira, um jogador compete um com o outro. Na segunda, cada golfista ou dupla enfrenta vários outros participantes num torneio.

Podem existir nesse percurso onde as bolas são arremessadas alguns obstáculos, como lagos, poços de areia, árvores e relevos de grama. É considerado um bom jogador aquele que gasta até quatro tacadas para acertar a bola no buraco. As regras do golfe, como são conhecidas hoje, foram estabelecidas no século XVIII, mais precisamente no ano de 1744, na cidade de Edimburgo, na Escócia.