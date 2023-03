Náutico x Vila Nova: missão por sequência na Copa do Brasil

O Vila Nova encara o Náutico nesta quinta-feira (9) por uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil e premiação de R$ 2,1 milhões. A partida será disputada a partir das 19 horas, no estádio dos Aflitos. Quem vencer avança. Se o duelo terminar empatado, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

A equipe colorada tenta aproveitar uma das oportunidades que o futebol dá de esquecer o resultado da partida anterior e ter uma conquista no jogo seguinte. O duelo contra o Náutico ocorre cinco dias após a eliminação do Tigre no Campeonato Goiano para o Anápolis, nas quartas de final.

O Tigre chegará à 18ª temporada sem o título da competição estadual, não conseguiu chegar nem entre as quatro melhores equipes e, agora, volta o foco para as copas depois da queda no Goianão 2023.

Antes do início da Série B, o Vila Nova terá decisões pelas copas do Brasil e Verde. O duelo contra o Náutico será o primeiro dos três jogos que o time goiano disputará nas próximas três semanas. Se tiver sucesso, avançará à 3ª fase da competição nacional e semifinal do torneio regional. Na Copa Verde, o Tigre enfrenta o Cuiabá em jogos de ida, no dia 15 no OBA, e volta, no dia 22, na Arena Pantanal, pelas quartas do regional.

Assim como ocorreu na 1ª fase da Copa do Brasil, o Vila Nova vai a campo com o melhor que tem para desafiar o Náutico. O time não possui desfalques, e o técnico Claudinei Oliveira pode repetir a escalação que passou pelo Luverdense, após empate por 1 a 1, na fase anterior

O objetivo do time goiano é voltar de Recife classificado, não só pela premiação milionária, mas por causa do momento da equipe na temporada. A queda no Goiano trouxe desconfiança por causa do desempenho do clube. A expectativa da diretoria vilanovense era chegar à decisão estadual, o que não ocorreu.

Avançar no torneio nacional é considerado importante para o Vila Nova retomar confiança neste início de temporada e não sofrer com novas quedas em torneios considerados chave pelos aspectos financeiro, a Copa do Brasil, e esportivo, a Copa Verde.

O regional se tornou o modo mais “fácil” para o Vila Nova conquistar uma vaga na Copa do Brasil da próxima temporada, já que o clube ficará fora dos três primeiros colocados no Goianão. Outra forma seria ser campeão da Série B. Os vencedores da Copa Verde e da Série B entram direto na 3ª fase do torneio nacional.

A partida contra o Náutico será um reencontro entre o time goiano e o técnico Dado Cavalcanti. O treinador de 41 anos comandou a equipe colorada no ano passado. Em sete jogos, todos pela Série B, o clube vilanovense não venceu. Foram três derrotas e quatro empates.

Náutico

Após deixar o Vila Nova, o técnico Dado Cavalcanti acertou com o Náutico, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Timbu à Série C. Ao contrário do que costuma ocorrer no futebol brasileiro, o treinador foi mantido no cargo para a atual temporada.

O Náutico faz campanha considerada equilibrada nas três frentes que disputa em 2023. Na Copa do Brasil, chegou à 2ª fase após vencer o São Bernardo, por 1 a 0, fora de casa.

No Pernambucano, é o 4º colocado na fase de classificação e só depende de si nas três rodadas finais para avançar à 2ª fase no Estadual.

Na Copa do Nordeste, também ocupa a faixa de classificação - é o 4º colocado do Grupo B e precisa de uma vitória para avançar às quartas de final sem depender de outros resultados.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 2ª fase

Jogo: Náutico x Vila Nova

Local: Aflitos (Recipe/PE)

Data: 9/3/2023

Horário: 19 horas

Transmissão: Premiere e Sportv

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Magno Arantes Lira (MG)

NÁUTICO: Vágner; Victor Ferraz, Odivan (Denílson), Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago (Matheus Carvalho); Kayon, Júlio e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti.

VILA NOVA: Vanderlei; Diego Renan, Jordan, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.