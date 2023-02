Na base, Goiás disputará torneio com PSG e Liverpool

O Goiás levará sua equipe sub-13 para disputar a IberCup, torneio de base que reúne clubes de diversos países. Serão dois torneios disputados no início do mês de abril. A primeira competição será em Madri, capital da Espanha, entre o dia 1º e 4 de abril, enquanto o segundo torneio será em Cascais, que fica no interior de Portugal, entre os dias 5 e 8 de abril.

Clubes de Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Israel, Irã, Itália, Japão, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia e Venezuela vão participar do torneio em Madri, capital espanhola.

Entre eles estão clubes tradicionais como Benfica, Sporting Lisboa, Porto, Juventus-ITA, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

Além do Goiás, Flamengo e IBC Brazil estão confirmados na etapa espanhola da IberCup. Para o diretor das categorias de base do Goiás, Eduardo Pinheiro, o intuito da participação esmeraldina nesta competição é "elevar o nível competitivo dos atletas desde muito cedo".