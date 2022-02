Na estreia de técnico, Atlético-GO sofre empate nos acréscimos

Na estreia do técnico Umberto Louzer, o Atlético-GO não mostrou o que se espera de um time que terá competições pesadas pela frente na temporada. O Dragão vencia por 1 a 0 até os 47 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate do Iporá no último lance do jogo disputado na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Antonio Accioly.

O volante e capitão Marlon Freitas, aos 13 minutos do segundo tempo, repetiu o que havia feito no jogo de ida e fez o gol atleticano, de cabeça. O Dragão foi irregular no primeiro tempo, melhorou no segundo após a troca de Rickson por Jorginho, um dos destaques da equipe, ao lado de Léo Pereira. Mas a partida mostrou que o treinador terá muito trabalho pela frente para fazer, já que o time atleticano não consegue ter a intensidade que se espera.

O Dragão chega aos 16 pontos, classificado, enquanto o Iporá soma 12 pontos e amplia a série invicta para quatro jogos, se livrando por completo do risco de descenso e com chances de classificação.

A partida desta quinta-feira (24) marcou a estreia do técnico Umberto Louzer no Atlético-GO e coincidiu com o aniversário de 43 anos do treinador. Porém, a expectativa era de que, a partir do jogo em casa, o Dragão comece a mostrar um novo padrão tático, seja competitivo e tenha cara e jeito de um time que é candidato ao título do Goianão e disposto a mostrar isso.

Umberto Louzer trabalhou o elenco em dois treinos e não fez mudanças radicais. Manteve a base da equipe que iniciou o clássico em que foi derrotada pelo Vila Nova, por 2 a 0. Como novidade, a presença do lateral esquerdo Arthur Henrique no lugar do suspenso Jefferson. O atacante Dellatorre, criticado, ganhou moral do técnico.

Porém, o time ainda esbarra em dificuldades, como nas jogadas de linha de fundo e na falta de confiança que alguns jogadores parecem mostrar, como o próprio Dellatorre. Wellington Rato não apareceu no primeiro tempo, a não ser no chute forte bem defendido por Cleriston.

A melhor oportunidade atleticana foi na arrancada de Léo Pereira, mas a conclusão saiu rente à trave.

Com erros na transição, Umberto Louzer trocou Rickson por Jorginho durante o intervalo e puxou Léo Pereira para o lado esquerdo.

O Iporá também apostou na formação base que tem dado certo. O lateral esquerdo Ramon foi o desfalque, suspenso. Mas o time do Oeste goiano apresentou bom futebol em alguns momentos do jogo, tocando a bola e fazendo triangulações principalmente pela direita e criou duas boas chances. Numa delas, parou no goleiro Luan Polli.

O segundo tempo ganhou intensidade, velocidade das duas equipes e duas bolas no travessão. A primeira, no chute de Renato Soares, da intermediária. Jorginho deu a resposta pelo lado do Dragão.

Mas o melhor momento foi o gol atleticano, marcado por Marlon Freitas, aos 13 minutos, após cruzamento de Léo Pereira, um dos destaques do Dragão na estreia de Umberto Louzer. O castigo veio nos acréscimos. No contra-ataque, Bahia puxou a jogada e fez o cruzamento para Du Gaia empatar aos 47 minutos.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes, Arthur Henrique; Edson (Ramon Carvalho), Marlon Freitas, Wellington Rato (Airton), Léo Pereira, Dellatorre (Leandro Barcia), Rickson (Jorginho). Técnico: Umberto Louzer

Iporá: Cleriston; Douglas Silva, Lídio, Jefferson, Gabriel Moreira (Júnior Goiano); Renato Xavier (Bosco), Régis Potiguar, Renato Soares (Jairinho), João Araújo (Bahia); Tiago Pará e Du Gaia. Técnico: Edson Silva

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Edilson Silva. Assistentes: Leone Carvalho e Hugo Corrêa. Gols: Marlon Freitas aos 13 minutos, Du Gaia aos 47'do 2º tempo.