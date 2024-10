Na estreia de técnico, Vila Nova marca no fim e vence o Amazonas

Na noite desta terça-feira (22), o Vila Nova venceu o Amazonas por 1 a 0 no OBA, com gol de Júnior Todinho praticamente no último minuto de jogo. O confronto, válido pela 33ª rodada da Série B, teve a estreia do técnico Thiago Carvalho no comando do Tigre e foi marcado por lesões, como as dos volantes Ralf, Arilson e Du Fernandes, além do lateral direito Elias.

A partida se encaminhava para um empate sem gols quando Júnior Todinho, aos 50 minutos do segundo tempo, aproveitou a bola que sobrou para ele na área e chutou colocado para marcar e decidir a favor do Vila Nova.

Com a vitória em Goiânia, o Vila Nova subiu para 5º lugar, agora com 52 pontos, a 4 do Mirassol, primeiro clube dentro do G4. Além disso, a equipe colorada encerrou a série de dois jogos sem vitórias em casa, após empatar com o Botafogo-SP (1 a 1) e perder para o Coritiba (3 a 0).

O próximo jogo do Vila Nova é na sexta-feira (25), às 21h30, contra o Avaí, na Ressacada. Já o Amazonas, que permaneceu em 11º lugar na Segundona, com 45 pontos, enfrenta o Goiás na Serrinha, nos mesmos dia e horário do jogo do Tigre.

O jogo

Ávido por dar uma resposta positiva à torcida após a turbulenta demissão do técnico Luizinho Lopes, o estreante Thiago Carvalho mexeu pouco na estrutura do time-base do treinador anterior. A única mudança significativa foi a opção por Gabriel Silva no ataque titular, deixando Henrique Almeida e Emerson Urso no banco.

Em campo, os torcedores presentes no OBA assistiram a um 1º tempo de pouca criatividade. A chuva atrapalhava as ações, é verdade, mas nenhuma das equipes demonstrava ter muitos lampejos. O destaque era Jemmes, seguro defensivamente por baixo e bastante acionado nas jogadas aéreas ofensivas.

Em uma dessas jogadas, aos nove minutos, Jemmes cabeceou, a bola desviou no meio do caminho e o goleiro Marcão conseguiu afastar o perigo. Os jogadores colorados reclamaram de toque de mão dentro da área, mas o árbitro não interpretou dessa maneira. O jogo seguiu e os times efetuaram algumas finalizações aqui e ali, mas nenhuma delas com muita precisão.

Aos 39 minutos, o Amazonas protagonizou a melhor oportunidade da etapa inicial. Em jogada pelo lado direito, saiu o cruzamento para a área e Erick Varão desviou de cabeça. A bola caiu nos pés de Ênio, sem marcação. O atacante bateu de primeira e pegou muito mal, isolando bem por cima da meta.

Pouco depois, Arilson e Barros se chocaram de cabeça no meio-campo e a ambulância precisou entrar para atender o volante colorado, que precisou ser substituído - ele havia começado o jogo como reserva e entrado no lugar de Ralf, que sentiu o ombro.

Apesar das cenas fortes, os médicos do Vila Nova informaram que a situação de Arilson não era nada grave, e que a saída do atleta rumo ao hospital mais próximo ocorreu mais por precaução. Posteriormente, o clube informou que o jogador sofreu uma possível concussão e foi encaminhado ao Hospital Neurológico para realizar uma tomografia, mas está consciente.

Voltando ao futebol, antes do intervalo deu tempo do Tigre incomodar o Amazonas no campo de ataque. Rhuan pegou um chute de primeira e mandou por cima, com relativo perigo. No último minuto, Cristiano encheu o pé de fora da área e Marcão precisou espalmar.

No 2º tempo, aconteceu um fato curioso e incômodo para o Vila Nova. Du Fernandes, que havia entrado para substituir Arilson, que por sua vez entrou no lugar de Ralf, também se machucou. Ele sentiu a coxa e deu lugar a João Lucas. Além dos problemas físicos, o Tigre tinha problemas técnicos para superar a barreira do Amazonas.

Aos 21 minutos, a Onça-Pintada mostrou as garras e Dênis Júnior se esticou todo para defender boa cobrança de falta de Diego Torres. Três minutos depois, Alesson respondeu também em cobrança de falta, e a bola saiu tirando tinta da trave. O duelo começou a ficar mais franco, com as duas equipes buscando inaugurar o placar.

Grande parte dessas chances apareceu na bola parada. Em nova cobrança de falta, aos 32 minutos, Diego Torres carimbou o travessão. Na reta final, o Vila Nova precisou jogar com um a menos, pois o lateral direito Elias também se machucou e o time colorado não tinha mais alterações disponíveis.

Quando parecia que o jogo terminaria em empate, João Lucas carregou até a entrada da área, aos 50 minutos, escorregou, mas Júnior Todinho pegou a sobra e encobriu o goleiro para marcar um gol salvador para o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro Série B - 33ª rodada

Jogo: Vila Nova 1x0 Amazonas

Data: 22/10/24 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Dankler, Jemmes e Rhuan (Eric Davis); Ralf (Arilson (Du Fernandes) (João Lucas)), Cristiano e Igor Henrique; Alesson, Gabriel Silva (Henrique Almeida) e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carvalho.

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Erick Varão (Gustavo Ermel), Barros e Diego Torres; Ênio, Bruno Lopes (Sassá) e Matheus Serafim (Cocote). Técnico: Rafael Lacerda.

Gol: Júnior Todinho (Vila Nova), aos 50' do 2ºT

Cartões amarelos: Cristiano, Dankler e Júnior Todinho (Vila Nova); Bruno Lopes, Ênio e Alvariño (Amazonas)