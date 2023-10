Na luta contra o rebaixamento, Goiás faz duelo direto com o Bahia

Goiás e Bahia se enfrentam na tarde deste sábado (7), às 16 horas, em duelo direto na luta contra o rebaixamento. Apesar das posições ruins na Série A do Campeonato Brasileiro, as duas equipes chegam para o duelo com aspectos positivos no 2º turno da competição nacional.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

A partida vai representar o confronto do Goiás, que possui a terceira melhor defesa no 2º turno, passadas seis rodadas, com quatro gols sofridos, contra o Bahia, que é dono do segundo melhor ataque neste período da competição nacional. O tricolor baiano tem dez gols marcados em seis jogos e só não balançou mais as redes que o Vasco.

Com esse cenário, a expectativa é por um jogo equilibrado na Serrinha. “Vai ser uma pressão, precisamos do resultado e vamos, desde o começo, em busca dele. Não vamos deixar acontecer, vamos fazer acontecer. Sabemos que o time deles é qualificado, com excelentes jogadores e temos de esperar um jogo difícil”, frisou Lucas Halter, que chamou de “crueldade” o horário da partida.

O técnico Armando Evangelista admitiu o caráter decisivo do jogo contra o Bahia. O treinador sabe que o único resultado aceitável neste tipo de partida é a vitória e espera que o Goiás tenha um comportamento competitivo e intenso.

“Sabemos que esse jogo tem um peso maior porque é um confronto direto contra um adversário que está buscando os mesmos objetivos que o Goiás. Mas nosso objetivo passa por conquistar os três pontos, ser uma equipe competitiva, intensa e que possa causar problemas aos adversários”, destacou.

Armando Evangelista terá de fazer pelo menos três mudanças no time titular. O lateral direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Allano estão suspensos. Na lateral direita, Bruno Santos ganha a vaga. No meio-campo, Oyama e Raphael Guzzo disputam um lugar. No ataque, o meia Julián Palacios e o atacante Alesson aparecem como as opções.

Contra o Bahia, o Goiás tem a missão de voltar a vencer na Serrinha. A última vitória esmeraldina diante da torcida foi no dia 5 de agosto, quando bateu o Fortaleza, por 1 a 0. De lá para cá, o Goiás empatou com Athletico-PR, Internacional e Flamengo.

O time também vive um jejum longo de vitórias no geral. O Goiás não vence há seis jogos, com cinco empates e uma derrota neste período.

No Bahia, a principal novidade é a presença do meia Cauly. Destaque do elenco baiano, o jogador está recuperado de uma lesão no joelho e se torna uma opção importante para o técnico Rogério Ceni nesta reta final de competição.

Contra o Goiás, o Bahia tenta se recuperar no Brasileirão. O tricolor chega à Serrinha após perder para Santos e Flamengo.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Oyama (Raphael Guzzo) e Guilherme Marques; Alesson (Palacios), João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Hugo e Camilo Cândido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data: 7/10/2023 (sábado)

Horário: 16 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Ingressos: R$ 100 (Cadeiras e Visitantes), R$ 40 (Espaço Família e Tobogã)