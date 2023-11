Na Série B, nível alto de pontuação marca briga pelo acesso

A três rodadas do fim, a Série B tem dez clubes com chances de acesso, o Vitória com retorno à elite praticamente certo e duas equipes goianas, Atlético-GO e Vila Nova, com situação bem mais favorável ao Dragão, com as calculadoras nas mãos para acertarem nas contas e terminarem a temporada entre os quatro primeiros da Segundona.

(Confira, no fim do texto, números históricos para o acesso na Série B)

A história da competição, que é disputada no formato de pontos corridos desde 2006, mostra que emoção não faltará nos jogos finais, mas que são raras as mudanças na faixa do acesso (G4) a esta altura da Série B. Na maioria dos casos, há alterações entre os quatro primeiros, mas internamente entre eles.

Em 3 das 17 edições concluídas, o G4 que terminou a 35ª rodada teve apenas uma mudança após a conclusão da 38ª rodada e sempre com o 4º colocado deixando o bloco - hoje é o Sport, mas o Criciúma pode, se vencer o rebaixado ABC no complemento da jornada nesta terça-feira (7), ultrapassar o time pernambucano e o Atlético-GO, que terminaria a rodada em 4º.

As exceções de mudanças a três rodadas para o fim da Série B foram os anos de 2011, quando o Sport superou a distância de três pontos para o Bragantino e saiu de 7º para o 4º lugar; de 2013, ano em que o Figueirense subiu de 6º para 4º após tirar um ponto do Icasa; e de 2014, temporada em que o Avaí foi de 7º para a 4ª colocação depois de passar o Ceará, que tinha um ponto de vantagem ao término da 35ª rodada.

Neste cenário, o Atlético-GO, que é o atual 3º colocado, fica em condição historicamente favorável para subir à Série A, mas o Dragão pode cair para 4º nesta terça-feira (7).

O Vila Nova, porém, terá que ser o time que vai superar a maior diferença de pontos - hoje é de quatro pontos, mas pode subir para cinco se o Criciúma vencer o ABC - e colocação (é o 9º) para o G4 na conclusão da 35ª rodada para conquistar o acesso no final da Série B.

O Dragão depende apenas de si para retornar à elite, enquanto o Tigre terá de vencer os três jogos que faltam e ainda torcer por tropeços de adversários que estão à sua frente - alguns vão se enfrentar em confrontos diretos e isso alimenta a esperança colorada.

O Atlético-GO vai enfrentar Sport, Mirassol (ambos fora) e Guarani em casa. Já o Vila Nova fará duas partidas seguidas no OBA - diante do Londrina e Ceará - e encerra a Série B contra o ABC, como visitante.

Entre os goianos, o Vila Nova busca seu primeiro acesso à Série A, enquanto o Atlético-GO tenta subir à elite nacional pela quarta vez.

No acesso mais tranquilo, em 2016, o Dragão subiu na 35ª rodada e terminou o campeonato como campeão. Em 2009, a ida para o Brasileirão foi confirmada na 37ª rodada, enquanto em 2019, o retorno à elite foi conquistado na última rodada.

Ao todo, são seis acessos de goianos à Série A. Os outros três são do Goiás, que em 2012 subiu na 35ª rodada e foi campeão da competição. Houve ainda o vice-campeonato em 2021 e o 4º lugar em 2018 - em ambas o alviverde subiu na 37ª rodada.

A três rodadas do fim da Série B, o Vitória segue como favorito para o título, mas a maior pontuação de campeão não será superada neste ano, pois o Leão só pode chegar a 75 pontos e ficaria atrás do registro do Corinthians, que somou 85 pontos em 2008.