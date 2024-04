Naninho em evolução no Vila Nova: meia quer embalar na temporada

O meia Luciano Naninho deu sequência ao seu bom início de temporada na estreia da Série B. Autor do gol que abriu a vitória de 2 a 0 sobre o Guarani, o jogador de 31 anos é o segundo jogador com mais participações diretas em gols do Tigre no ano. Na Segundona de 2024, ele espera enfim embalar com a camisa vilanovense.

Contratado para a disputa da Série B do ano passado, Luciano Naninho não conseguiu ter o desempenho esperado após se destacar pelo Volta Redonda e ter sido eleito o melhor meia do Carioca de 2023.

Foi diante do seu ex-técnico Claudinei Oliveira, hoje no Guarani, e com quem não jogou como titular nenhuma vez, que Luciano Naninho marcou seu 5º gol no ano, o primeiro do Vila Nova na Série B.

“É muito importante começar com um gol até para dar confiança para a sequência da temporada. O mais importante é a vitória e o jogo coletivo, que foi muito bom. É só o começo da competição, então é continuar com muito trabalho e foco para buscar os nossos objetivos”, comentou o meia colorado.

A expectativa em torno do meia é grande desde o ano passado. Luciano Naninho sempre foi visto como o principal jogador no elenco do Vila Nova e de capacidade técnica para liderar ações ofensivas da equipe.

Com Claudinei Oliveira, que utilizava plataforma tática sem meias de criação, ele jogou 16 vezes, todas saindo do banco de reservas. Não foi escalado por Lisca e teve chances com Marquinhos Santos e Higo Magalhães, mas, no ano passado, não conseguiu mostrar seu bom futebol.

Neste ano, com Higo Magalhães no comando, o meia começou a temporada como titular e teve regularidade de minutos em campo, gols e assistências. Em 2024, ele jogou 16 vezes, foi titular em 12 partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências. No atual elenco, ele só fica atrás de Alesson (14 participações) em participações diretas em gols do clube.

O que facilitou o crescimento técnico de Luciano Naninho foram escolhas de sistemas táticos que permitam ao jogador se preocupar em criar e atacar. Quando ainda era comandado por Higo Magalhães e segue com Márcio Fernandes, o Vila Nova quase sempre atua com pelo menos dois volantes de marcação.

Diante do Guarani, o meio-campo foi formado por quatro jogadores: Luciano Naninho, Cristiano, Ralf e Geovane. O meia colorado teve liberdade para avançar para a área, fazer infiltrações, como no lance do gol marcado por ele, e mostrar solidez ofensiva.

“A gente não se apega muito ao desenho tático em si, mas tudo depende da forma como encaramos cada jogo. Tivemos a felicidade de nos postarmos bem desde o início da partida e isso possibilitou que o jogo fluísse em nosso favor. Agora é seguir, trabalhar em cima da característica de cada time e buscar sempre a melhor forma de encarar os nossos adversários”, acrescentou Luciano Naninho, que espera seguir em evolução técnica para ajudar o Vila Nova na Série B.

O elenco colorado se reapresentou nesta segunda-feira (23) e deu início à preparação para o jogo contra o Sport. Os times se enfrentam pela 2ª rodada na sexta-feira (26), na Arena Pernambuco, a partir das 19 horas, pela 2ª rodada da Série B.