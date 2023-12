Negócio mela, e Maurício Barbieri não será técnico do Goiás

O técnico Maurício Barbieri não será mais anunciado como novo treinador do Goiás. Após acerto entre as partes, a negociação não evoluiu para a assinatura de contrato e neste momento está encerrada. Novas exigências sobre equipe de trabalho teriam travado o acordo. O clube esmeraldino volta ao mercado para buscar um novo nome.

Após conversas nos últimos dias, as partes chegaram ao acordo para bases salariais e tempo de contrato. No entanto, detalhes emperraram o acerto final e o desfecho foi diferente do que estava encaminhado.

Nenê Zini, empresário do treinador, disse que a negociação não evoluiu, mas preferiu não entrar nos detalhes que fizeram a mudança de rota acontecer para que Maurício Barbieri não retornasse ao Goiás. O motivo seriam novas exigências para montagem de uma equipe de trabalho que teria de chegar junto com Maurício Barbieri.

Sem o acordo selado com Maurício Barbieri, o Goiás segue no mercado em busca do nome para assumir o comando técnico da equipe para 2024. A diretoria esmeraldina possui uma lista de nomes com a qual trabalha para chegar ao acerto.

Agora, o diretor executivo Luciano Paciello conta também com o auxílio de Agnello Gonçalves, que será o diretor de futebol do Goiás para a próxima temporada.