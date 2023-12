Neste sábado acontece a Corrida FOOD RUN, que reúne esporte e gastronomia

Acontece neste sábado (9), a partir das 17h, a 12ª edição da Corrida FOOD Run, com largada e chegada na República da Saúde, no Setor Sul. O evento promete reunir esporte e ilha gastronômica em um só lugar.

O cardápio diversificado traz açaís, sanduíches com hambúrguer grelhado na hora, vitamina com fruta batida na hora, massas, picolés, energéticos, cafés tradicionais, especiais e gelados, suplementos, sucos, chopes artesanais, frutas, diversos brindes e surpresas e ainda um show com Cejane Verdejo.



A corrida de rua terá dois percursos (5km e 10km) para modalidades femininas e masculinas. Estão previstos cerca de 1000 corredores para o evento. Já as premiações, de acordo com a organização, serão por meio de troféus e kits com produtos saudáveis.



Serviço: Corrida FOOD Run

Data e horário: 09 de dezembro, a partir das 17h,

Local: Largada e chegada na República da Saúde, no setor Sul.