Neurologia Ativa vence o Rede Cuca e conquista acesso à Superliga masculina; final da B será goiana

A final da Superliga B é goiana, e o vôlei goiano terá duas equipes na Superliga masculina na próxima temporada (2024/2025). O Neurologia Ativa conquistou o acesso nesta quarta-feira (17), no ginásio da Cidade Jardim, ao vencer o segundo jogo da melhor de três contra o Rede Cuca, equipe do Ceará. Com parciais de 25/20, 26/27, 25/22 e 25/16, a equipe goiana avança à decisão da Superliga B e se junta ao Goiás Vôlei, que subiu na véspera.

Pela primeira vez, Goiás poderá ter duas equipes na Superliga. A rigor, os dois times conseguiram o direito de disputar a principal competição de vôlei do País ao avançar à final da Superliga B, mas precisam apresentar garantias para estar realmente no próximo torneio.

A única vez em que um time goiano disputou a Superliga masculina foi em 2022, com o Goiás Vôlei, que, agora, volta ao cenário da elite. Em outra ocasião, uma equipe goiana, o Monte Cristo, conquistou o acesso, mas não conseguiu disputar a Superliga por Goiás e se transferiu para Montes Claros-MG, cidade em que conseguiu apoio.

Agora, os dois times goianos, Goiás Vôlei e Neurologia Ativa, disputarão a final da Superliga B em um jogo único, em Goiânia. A Superliga B terá o segundo campeão de Goiás. Em 2013, o Monte Cristo ergueu a taça da competição, justamente na ocasião em que conseguiu o acesso, mas acabou jogando a elite por outro Estado.