Neymar pai diz que não pagará fiança de Daniel Alves

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, afirmou que não contribuirá com pagamento de fiança de Daniel Alves, condenado por estupro em Barcelona, Espanha.

"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que nesta quinta-feira (21) não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!" publicou Neymar pai em seu perfil no Instagram.

O Tribunal de Barcelona aceitou liberação provisória de Daniel Alves sob pagamento de fiança. O valor fixado é de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões na cotação atual).

O jogador segue preso. A defesa de Daniel Alves não realizou o pagamento da multa antes das 14h (horário da Espanha), prazo diário estipulado. Dessa forma, ele passará ao menos mais uma noite detido.

A família de Neymar ajudou Daniel Alves financeiramente para auxiliar em sua defesa. Conforme revelado por reportagem do UOL em janeiro, Neymar da Silva Santos transferiu 150 mil euros (R$ 800 mil) para pagamento de "atenuante de reparação de dano causado", multa que diminuiu o tempo de condenação.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso —tanto defesa quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte.