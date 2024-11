Neymar sai machucado em partida do Al-Hilal no 2º jogo após volta de lesão

Neymar sentiu nova lesão em sua segunda partida após um ano de afastamento por grave problema físico. O brasileiro de 32 anos atuou pouco menos de meia hora na vitória por 3 a 0 de seu time, o Al Hilal, da Arábia Saudita, sobre o Esteghlal, do Irã, nesta segunda-feira (4), pela Champions League da Ásia.

O atacante entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e o deixou aos 41. Não ficou inicialmente clara a natureza da lesão, mas ele demonstrava dificuldade com a perna direita, que não é aquela do grave problema físico que o afastou do futebol por 369 dias: uma ruptura de ligamento cruzado anterior e de menisco do joelho esquerdo.

O retorno ocorreu no último dia 21. Na ocasião, o brasileiro foi acionado pelo técnico Jorge Jesus aos 32 minutos da etapa final no triunfo por 5 a 4 do Al Hilal sobre o Al Ain, fora de casa, nos Emirados Árabes Unidos. Como não está inscrito no Campeonato Saudita, teve de esperar a rodada seguinte do torneio continental.

Desta vez, Neymar foi chamado mais cedo, porém não conseguiu terminar o duelo dentro de campo, frustrando o público presente na Kingdom Arena, em Riad. O jogo foi praticamente resolvido no primeiro tempo, com dois gols do centroavante sérvio Aleksandar Mitrovic, e os torcedores passaram a demonstrar sua ansiedade pela presença em campo do camisa 10.

Quando finalmente entrou, Neymar logo se envolveu em discussão com o volante Niknafs, com quem teria outros bate-bocas. Com a bola no pé, alternou bons momentos, como um belo chapéu, e lances em que a falta de ritmo ficou evidente. Em um deles, recebeu do compatriota Malcom em boa posição na área e falhou na tentativa de domínio.

Buscando o jogo, o brasileiro cavou um cartão amarelo para Zamani, que o atingiu por trás. E viu o excelente Mitrovic marcar seu terceiro gol no jogo: um de pé esquerdo, um de pé direita, um de cabeça. Não teve nenhuma finalização no gol - teve um chute de fora da área bloqueado - e, então, deixou o campo, irritado.