Neymar tem ruptura de ligamento e passará por cirurgia

O atacante Neymar, de 31 anos, teve ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho e passará por cirurgia. O jogador sofreu a lesão durante a partida entre Brasil e Uruguai, na terça-feira (17), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias.

Não há tempo de recuperação estipulado pela equipe médica da seleção brasileira, mas especialistas apontavam, antes, que, se houvesse ruptura do ligamento, o período seria de pelo menos seis meses.

Leia a nota da CBF, em que a entidade confirma a lesão do jogador do Al-Hilal:

"O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta."