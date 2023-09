Neymar volta à seleção, treina, e Diniz conta com astro em jogo contra a Bolívia

Neymar voltou a treinar pela seleção brasileira e esbanjou alegria nesta terça-feira (5), no Mangueirão. O técnico Fernando Diniz conta com o craque para a partida contra a Bolívia na sexta-feira (8), pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar está de volta ao Brasil após a frustrante eliminação para a Croácia na Copa do Catar.

O camisa 10 treinou normalmente nos 30 minutos em que a imprensa foi liberada para assistir e se mostrou recuperado de lesão na coxa. Ele deve ficar à disposição contra a Bolívia, no Mangueirão. A última partida oficial foi em 19 de fevereiro, ainda pelo PSG.

Ele sorriu durante quase todo o tempo, brincou com seus companheiros e treinou sério quando tinha que treinar.

Os 30 primeiros minutos tiveram o tradicional bobinho como aquecimento e depois duas atividades: uma de posse de bola em campo reduzido e outra de troca de passes antes da tentativa de acertar uma mini-trave.

Na primeira parte, Neymar esteve mais risonho e brincando com quem virava bobinho. Na segunda etapa, se concentrou e mostrou esforço para manter a posse de bola e para acertar os pequenos gols.

A metade final da atividade foi feita sem a presença da imprensa. Fernando Diniz não deu qualquer sinal de time titular enquanto os jornalistas estiveram na beira do gramado.

O RETORNO

O atacante cogitou se aposentar da seleção, mas resolveu voltar. E um dos motivos foi a presença de Fernando Diniz, técnico que sempre chamou a atenção de Neymar.

O craque fez questão de se apresentar ao Brasil para as partidas contra Bolívia, sexta-feira, e Peru, na terça, pelas Eliminatórias. Ele está recuperado da lesão muscular, mas ainda não estreou pelo Al-Hilal.

O técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, criticou publicamente a convocação de Neymar e disse que ele não teria condições de jogo. Neymar, porém, já treina normalmente há uma semana e deve atuar pelo menos durante uma parte das partidas contra Peru e Bolívia.

Fernando Diniz acompanhará Neymar durante a semana para confirmar a titularidade. Se o atacante apresentar alguma queixa, pode começar no banco de reservas.