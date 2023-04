Nicolas muda de ideia e troca Goiás pelo Ceará

O atacante Nicolas, de 33 anos, mudou de ideia e vai trocar o Goiás pelo Ceará para a sequência da temporada. Após ter sua permanência dada como certa no clube nesta segunda-feira (17), o desfecho final será a transferência do centroavante para o clube alvinegro da capital cearense.

Nicolas tem vínculo com o Goiás até o fim de 2023, por isso o time esmeraldino receberá uma compensação financeira do Ceará para ceder o jogador em definitivo. O atacante fez 96 jogos com a camisa do Goiás e marcou 29 gols, foi artilheiro do Goianão de 2022 e conquistou o acesso à Série A do Brasileiro com o clube em 2021.

Na última sexta-feira (14), a imprensa cearense noticiou o interesse do Ceará no atacante Nicolas. Durante o fim de semana, as diretorias dos dois clubes chegaram a um acordo para a transferência do atleta, mas Nicolas declinou nesta segunda-feira (17). No entanto, segundo a diretoria esmeraldina, o jogador mudou de ideia ao longo do dia e optou pela transferência para o Ceará.

Nicolas estava relacionado para a viagem que o Goiás vai fazer até Lima, no Peru, para enfrentar o Universitario pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Como a janela de transferências para o mercado nacional se fecha no dia 20 de abril, o atacante Nicolas deverá passar pelos trâmites burocráticos nos próximos dias para assinar contrato com seu novo clube.

Com a saída de Nicolas, o Goiás tem no elenco os centroavantes Matheus Peixoto, Gabriel Novaes, Philippe e Lucas Emmanuel.