No Antônio Accioly, Dragão cai na 2ª fase. Rubro-negro saiu na frente no tempo normal, levou o empat

Na estreia do técnico Mozart, na noite desta quarta-feira (15), o Atlético-GO desafinou na decisão por pênaltis e foi eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil em pleno Estádio Antonio Accioly. Nas penalidades, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar com o Volta Redonda-RJ e gols marcados no segundo tempo por Felipe Vizeu e Berguinho, o Dragão perdeu a disputa por 5 a 4 e deu adeus ao torneio nacional, em que chegou pelo menos à 3ª fase nas últimas edições, desde 2019.

Shaylon (na série inicial) e Matheus Sales (nas cobranças alternadas) pararam na trave do Voltaço, enquanto Henrique Silva chutou para fora para a equipe do interior do Rio.

Resta ao time atleticano, agora, buscar a classificação à final do Goianão em jogo na tarde deste domingo (19), diante da Aparecidense.

Estreia de Mozart

O segundo jogo do Atlético-GO na Copa do Brasil marcou a estreia do técnico Mozart, o terceiro no comando da equipe nesta temporada – antes, Eduardo Souza (demitido) e Anderson Gomes (interino) dirigiram o time.

Mozart chegou sábado (11), teve pouco tempo de trabalho no campo e manteve o padrão de jogo apresentado pelo Dragão anteriormente. Na beirada do gramado, o treinador foi discreto no primeiro tempo. A missão dele, como estreante, era conduzir a equipe à conquista da vaga à 3ª fase.

O Dragão se impôs sobre o Volta Redonda-RJ na etapa inicial. A ideia de fazer um “jogo de imposição”, proposta pelo técnico, foi seguida pelo time.

Bem articulado no meio-campo, formado por Matheus Sales, Rhaldney e o chileno Araos, o Atlético-GO foi o senhor das ações ofensivas sobre o Voltaço, considerado a sensação do futebol do Rio neste começo de ano – é semifinalista do Campeonato Carioca e tem o goleador Lelê em grande fase, com 14 gols em 13 partidas. Lelê poucas vezes apareceu com perigo no primeiro tempo.

Não faltaram oportunidades para o Dragão abrir o placar. Shaylon, Felipe Vizeu, Luiz Fernando, Araos e Rhaldney desperdiçaram boas chances.

O Dragão pecava, errava em demasia numa fase de jogo único e decisivo. Num ataque perigoso do adversário, Ronaldo fez grande defesa no chute rasteiro do volante Bruno Barra, campeão da Série B 2016 pelo Atlético-GO.

Além das chances, os acidentes de trabalho passaram a incomodar o Atlético-GO. Ao receber o recuo de uma bola, Ronaldo caiu no chão, como se estivesse sentindo um mal-estar. Mas se recuperou.

Luiz Fernando, numa conclusão na área, sentiu o braço esquerdo e precisou continuar em campo com uma proteção.

A pior situação foi a de Araos que, ao ser driblado, começou a se contorcer em dores e foi substituído pelo atacante Ayrton. Mas nada de gols para o Dragão.

Os gols ficaram guardados para o segundo tempo. Antes dos 10 minutos, cada time tratou de balançar as redes.

O Dragão pulou à frente no placar na bela jogada individual do lateral Rodrigo Soares, que tirou a marcação, fez o cruzamento para o cabeceio de Felipe Vizeu – 1 a 0 Atlético-GO, aos 3 minutos.

A resposta do Voltaço foi rápida e nos pés de um jogador que havia entrado naquele instante – Berguinho. Na entrada da área, Berguinho ajeitou e chutou forte e rasteiro – 1 a 1, aos 9 minutos.

Ronaldo salvou o Dragão na sequência, em intervenção difícil no chute de Luizinho. A bruxa voltou a assombrar. Rhaldney teve de sair de campo com suspeita de uma lesão muscular e a situação se inverteu, pois o Volta Redonda passou a controlar o jogo, mas não aproveitou as chances.

A vaga foi decidida nos pênaltis e o Voltaço fez a festa em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal, Jefferson (Moraes Júnior); Matheus Sales, Rhaldney (Marco Antônio), Araos (Ayrton); Shaylon, Felipe Vizeu (Igor Torres), Luiz Fernando (Bruno Tubarão). Técnico: Mozart

Volta Redonda-RJ: Vinícius; Wellington Silva, Alix Vinícius, Sandro Silva (Marcão), Ricardinho; Bruno Barra, Dudu, Luciano Naninho; Luizinho (Henrique Silva), Lelê, Pedrinho (Berguinho). Técnico: Rogério Corrêa

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro Rafael Rodrigo Klein RS. Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna RS e Fabricio Lima Baseggio RS. Gols: Felipe Vizeu, aos 3 minutos, Berguinho aos 9’ do 2º tempo . Público: 5.292 pessoas. Renda: R$ 63.110,00. Nos pênaltis: Lucas Gazal, Ayrton, Emerson Santos e Igor Torres converteram, Shaylon e Matheus Sales desperdiçaram para o Atlético-GO; Lelê, Luciano, Berguinho, Dudu e Alix converteram; Henrique Silva chutou para fora para o Volta Redonda-RJ.