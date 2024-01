No Atlético-GO, Vagner Love se propõe a mostrar que idade não é barreira

Aos 39 anos, Vagner Love é a atração do Atlético-GO na busca pelo inédito tricampeonato do Campeonato Goiano. O atacante é um dos principais nomes da competição, que começa nesta quarta-feira (17). Perto de se tornar um “quarentão”, mas garantindo que cuida bem da saúde e da condição física e consegue jogar em alto nível, o jogador abre a temporada 2024 jogando pelo quinto clube dele no futebol nacional.

Vagner Love passou por Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Sport e está disposto a mostrar que a idade não é barreira para limitá-lo em campo, nem contra a ferrenha marcação dos adversários mais jovens nem diante dos limites do corpo. No Dragão, Love será o mais velho jogador do atual elenco. Além dele, apenas o lateral Maguinho (32 anos) e o zagueiro Pedro Henrique (31 anos) ultrapassaram a barreira dos 30 anos.

Na história recente do futebol goiano, Vagner Love não é exceção quando o assunto é a idade. Outros jogadores (veja lista com alguns exemplos no fim do texto) jogaram e jogam numa boa condição. Love revelou que haverá cuidados da comissão técnica para que ele possa atuar de forma planejada e sem desgastes físicos nesta temporada.

“Vai ter um cuidado, sim, em relação à minha preparação física. Até porque não tenho mais 20 (anos), mas 39 (anos). Por mais que eu tenha 39, tenho a genética muito boa. Estou conseguindo acompanhar um pouquinho os meninos. A garotada corre bem aqui, se treina bastante”, atestou o atacante.

Vagner Love disse que não aceitou a proposta inicial do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, de ter uma minutagem menor em campo. “O presidente (Adson Batista) pediu para jogar 30, 35 minutos. Mas é difícil. Quero jogar 80, 90 (minutos). Se conseguir jogar 70, 80, 90 (minutos) em alto nível e render, vou ficar muito contente”, destacou Love, o Artilheiro do Amor e jogador vida longa que não “imaginava chegar jogando em alto nível aos 39 anos”.

O atacante explicou que foi aconselhado por um fisioterapeuta a se cuidar mais, a partir dos 29 anos, para prolongar a carreira. “Descanso mais, treino mais, me cuido mais e me alimento melhor para prolongar a carreira.” Para ele, a idade acrescenta “experiência”.

Pode-se dizer que Vagner Love também é um típico “centroavante raiz”, que tem a área como território de morada e gols. São 401, pela contagem da assessoria dele. O número deixa o atacante entre os dez maiores goleadores em atividade até o fim do ano passado, atrás de nomes como Cristiano Ronaldo, Messi, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Benzema, Cavani, Neymar, Edin Dzeko e Hulk. Ou seja, dentro do futebol brasileiro, está atrás apenas de Hulk (Atlético-MG), já que Neymar está atualmente no futebol árabe.

“Fico feliz por estar nesta prateleira de centroavante raiz e de ter feito bastante gols”, frisou, citando nomes de jovens que podem despontar como atacantes, como Daniel, goleador do Atlético-GO na Copa São Paulo com seis gols, Endrick e Vitor Roque.

No Dragão, Vagner Love será uma referência para o promissor Daniel, 20 anos mais novo e que será opção para o lugar dele. O experiente atacante também gosta da ideia de atuar ao lado de Luiz Fernando, destaque do Dragão na conquista do Goianão passado, com dez gols. “É um jogador de muita qualidade. Estamos tentando buscar o entrosamento no dia a dia dentro do campo. É muito inteligente, muito fácil jogar com ele”, definiu a atração atleticana.

Entre risadas em alguns momentos da coletiva, tranquilidade nas respostas e demonstrando otimismo na nova fase na carreira, num centro diferente de onde atuou, Vagner Love sabe que foi contratado para ser referência e agregar experiência ao elenco. “É tentar passar o que vivi no futebol, passar experiência e tentar ajudar dentro de campo. Tudo aquilo que aprendi, quero poder passar. E também aprender com os mais jovens”, afirmou o atacante, que não disputa a Série A do Brasileiro há cinco anos, desde 2019, quando atuou pelo Corinthians.

Exemplos

Quem atuou ou atua no Goianão, nos últimos anos, perto ou na faixa dos 40 anos

EX-JOGADORES:

Harlei: goleiro, campeão aos 41 anos (em 2013), parou aos 42 anos (2014)

goleiro, campeão aos 41 anos (em 2013), parou aos 42 anos (2014) Romerito: versátil, parou aos 40 anos, em 2015. Foi semifinalista pelo Goianésia

versátil, parou aos 40 anos, em 2015. Foi semifinalista pelo Goianésia Lindomar: meia, parou aos 40 anos, em 2010. Campeão do Goianão pelo Dragão, naquela temporada, com 39 anos

meia, parou aos 40 anos, em 2010. Campeão do Goianão pelo Dragão, naquela temporada, com 39 anos Nonato: atacante e artilheiro quatro vezes do Goianão, atuou até os 40 anos no futebol goiano

atacante e artilheiro quatro vezes do Goianão, atuou até os 40 anos no futebol goiano Sérgio: goleiro, campeão pelo Itumbiara em 2008 com 38 anos

goleiro, campeão pelo Itumbiara em 2008 com 38 anos Márcio: goleiro, atuou até os 38 anos pelo Goiânia, no Estadual 2019

goleiro, atuou até os 38 anos pelo Goiânia, no Estadual 2019 Túlio Maravilha: atacante foi artilheiro do Estadual de 2008, com 14 gols, aos 38 anos, no Vila Nova

JOGADORES NA ATIVA: