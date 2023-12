No Goiás, Conselho de Administração e CEO partem para definições no futebol

Após a reunião do Conselho Deliberativo na noite de sexta-feira (15), o Goiás tem novo Conselho de Administração, novo diretor executivo (CEO) e agora terá que concentrar suas energias no futebol do clube. O próximo passo será a contratação de diretor e comissão técnica para que o processo de reformulação do elenco seja feito.

O clube esmeraldino perdeu tempo nas últimas semanas com a indefinição política do clube.

Como apenas uma chapa para o pleito havia sido inscrita, formada pelos associados Aroldo Guidão Filho (presidente), José João Batista Stival Júnior (vice), Marco Antônio Silva Castro (membro efetivo) e Marcus Ulysses de Oliveira (suplente), a principal novidade da reunião desta sexta-feira (15), no Estádio Hailé Pinheiro, foi a apresentação do CEO Luciano Paciello, que será responsável pela gestão do clube. Ele tomará as decisões para as escolhas dos nomes que vão liderar o departamento de futebol para 2024.

No entanto, o procedimento de Luciano Paciello será entrevistar os nomes filtrados como potenciais para a pasta. A definição não deve ser muito tardia.

Na próxima semana, o Goiás pode ter novidades no âmbito do futebol com anúncio de diretor de futebol, comissão técnica e definição dos primeiros reforços para 2024.

Além de contratar um diretor para o futebol profissional, Luciano Paciello terá de buscar profissionais para gerir outras áreas do clube como: Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Novos Negócios e Branding, Diretoria de Esportes Olímpicos e Paralímpicos e Diretoria de Iniciação Esportiva.

O Conselho de Administração, que foi aclamado e empossado nesta quinta-feira (15), terá a função de dar o norte das metas do clube a médio e longo prazos. Além disso, será dele o papel de fiscalizar e cobrar os resultados do diretor executivo e de sua equipe.

O Goiás está a pouco mais de um mês de estrear no Campeonato Goiano. O time esmeraldino volta a campo no dia 18 de janeiro para enfrentar o Goiânia, no Estádio Hailé Pinheiro. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 5 de janeiro e a pré-temporada deverá ser realizada totalmente nas dependências do CT Edmo Pinheiro.