No Goiás, dupla foca em avaliar elenco e definir reforços

Com nomes, funções, metas e prazos estabelecidos, o departamento de futebol do Goiás começa a tomar forma e corre contra o tempo para montar um elenco forte e competitivo em busca do principal objetivo de 2024: a volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

Após dias de indefinição, o CEO do clube, Luciano Paciello, apresentou o diretor de futebol Agnello Gonçalves e o técnico Zé Ricardo. Os dois profissionais chegam ao Goiás com a missão de trabalhar a integração entre categorias de base e equipe profissional, mas com a pressão de conquistar o acesso à elite nacional ao fim do ano após o rebaixamento sofrido na edição deste ano.

O consenso na apresentação da dupla que vai encabeçar o trabalho de construção do elenco do Goiás para 2024 é de que o time precisa recuperar o tempo perdido. O técnico Zé Ricardo, inclusive, disse que essa foi uma constatação feita ao telefonar para jogadores e ouvir deles que já existem propostas de outros clubes à frente.

O trabalho de Agnello Gonçalves e Zé Ricardo será tentar reduzir a margem de erro nas contratações e acelerar esse processo. Só assim o departamento de futebol poderá planejar com mais clareza os passos que vai dar na próxima temporada.

Nos últimos dias, desde o acerto com o Goiás, Agnello Gonçalves e Zé Ricardo já trabalham em cima de reforços para carências que o elenco apresenta, mas os dois falaram bastante em aproveitar ao máximo aquilo que o Goiás já tem dentro do clube. Eles vão avaliar profundamente o elenco para tomar decisões sobre contratações.

“Fizemos uma apresentação para a direção do clube de modo que pudéssemos colocar algumas ações emergenciais, dentre elas uma avaliação do nosso elenco, daqueles que temos contrato ainda, dos que terminaram o contrato e vemos uma possibilidade de mantê-los no clube e quais são aqueles que nos interessamos. O clube vai fazer um esforço para mantê-los e, a partir daí, visualizarmos as principais carências e atacarmos (o mercado). Lógico, temos uma lista de atletas que apresentamos ao clube, mas nada muito grande”, disse Zé Ricardo em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Goiás.

Agnello Gonçalves foi na mesma linha porque acredita que, apesar do atraso no planejamento, o equilíbrio precisa pautar as ações daqui para frente. O novo diretor de futebol disse que não vai contratar 20 ou 30 jogadores para mostrar serviço, mas buscar reforços que qualifiquem o plantel. A intenção é deixar o grupo enxuto e com espaço para o aproveitamento de jovens valores das categorias de base do clube.

Pressão

Embora o Goiás viva a pressão de não vencer o Campeonato Goiano há cinco temporadas, o foco central estará voltado para a Série B. A pressão será por um protagonismo do Goiás no Estadual e força nos confrontos mata-mata da Copa do Brasil, mas o principal objetivo é o retorno à Série A.

“Voltar para a Série A é importante pelo âmbito esportivo, mas, muito mais que isso, é também um viés para que o clube possa se desenvolver como instituição. As receitas são importantes e a visibilidade dos atletas também. Então, a meta mais clara para o ano é realmente subir para a Série A”, destacou Agnello Gonçalves.

Nos próximos dias, o Goiás deve anunciar novidades em relação ao elenco. Além de definir situações de jogadores que estão no clube ou que voltam de empréstimos, a diretoria deve começar a anunciar os primeiros reforços para 2024.