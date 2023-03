No Goiás, Kauan mostra maturidade, aos 17 anos, em função de armador

Kauan foi o destaque do Goiás na goleada histórica sobre o Goiânia por 8 a 3, nas quartas do Goianão

O Goiás procurou alternativas para o meio-campo no início desta temporada e encontrou em um garoto de 17 anos o dono da posição para uma função tão importante dentro da equipe. Com personalidade, Kauan se firmou e tem ganhado cada vez mais a confiança do técnico Guto Ferreira. A diretoria esmeraldina trabalha para renovar o contrato do atleta, que tem vínculo com o clube até abril de 2024.

Desde a pré-temporada, Guto Ferreira sinalizou estar em dúvida sobre quem seria o dono da camisa 10 do Goiás para iniciar o Campeonato Goiano. Naquele momento, Kauan não era sequer cogitado porque estava na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e era reserva na equipe treinada por Mário Henrique.

Sem poder ser inscrito na Copinha, o meia João Paulo, à época com 19 anos, se tornou a primeira opção de Guto Ferreira para cumprir a função. Outro testado na posição responsável pela armação do meio-campo foi Carlos Maia, contratado como aposta pela diretoria esmeraldina. Os dois jogadores não conseguiram se firmar.

Mais experiente, o meia Marquinhos Gabriel também não obteve uma sequência de boas apresentações e abriu brecha para uma nova peça, que havia voltado da boa campanha do Goiás na Copa São Paulo.

Kauan impressionou Guto Ferreira pela maturidade durante os treinos, ganhou oportunidade como titular pela primeira vez contra o Grêmio Anápolis e não saiu mais da equipe.

Kauan passou a ser a referência entre os jovens que foram aproveitados após a disputa da semifinal na Copinha. O garoto ocupou um espaço que seria naturalmente de Pedrinho, atacante artilheiro do Goiás na Copinha com cinco gols.

Pedrinho, de 18 anos, sofreu uma lesão muscular durante a disputa do torneio júnior e ainda se recupera para se integrar ao grupo principal comandado por Guto Ferreira. O jogador está em fase de transição física e deve demorar cerca de um mês para ter condição de jogo.

Internamente, o Goiás trabalha com cautela em relação aos jovens que se destacaram na Copinha e estão servindo ao time profissional. O técnico Guto Ferreira já disse repetidas vezes que Kauan possui talento, tem demonstrado maturidade, mas que não pode ser colocado nele um peso de ser a solução para o meio-campo esmeraldino.

O clube já tem alinhada uma renovação contratual com o jogador. Neste momento, o meia ainda tem mais de um ano de vínculo com o clube esmeraldino e a intenção é estender. O atleta tem um relacionamento com o Goiás desde criança, quando era do sub-14.

Com duas assistências e um gol, Kauan foi uma das figuras mais brilhantes na goleada histórica do Goiás sobre o Goiânia, por 8 a 3, no jogo de ida das quartas de final do Goiano. Na partida contra o ASA, pela Copa do Brasil, não conseguiu destaque, embora não tenha destoado dos demais companheiros em Arapiraca (AL).

O jovem vive uma fase de amadurecimento e a sequência de jogos como titular tem permitido que ele possa viver muitas situações para crescimento. Nas próximas semanas, o jovem de 17 anos terá pela frente jogos ainda mais decisivos tanto no Goiano quanto na Copa do Brasil.