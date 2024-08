No Goiás, Mancini deve estrear na Copa do Brasil e tem acesso como missão principal

O Goiás aposta em Vagner Mancini para mudar o momento do clube esmeraldino na temporada e iniciar uma sequência positiva que possa levar o time alviverde para a Série A em 2025. Na noite desta terça-feira (6), o treinador de 57 anos foi anunciado para assumir o comando da equipe goiana após a demissão do técnico Márcio Zanardi.

Mancini não ficou três dias completos desempregado e já retornou para Goiânia. No último sábado (2), após a derrota por 4 a 1 do Atlético-GO para o Botafogo, na Série A, o treinador foi demitido pelo Dragão. Na segunda (5), ele iniciou a negociação com o diretor de futebol Lucas Andrino e o acordo com o Goiás foi fechado na terça-feira.

O treinador chega ao Goiás com os auxiliares Réver e Cláudio Andrade, além do preparador físico Lucas Itaberaba (era o único que estava na comissão no rival Atlético-GO). Eles vão comandar o primeiro treino nesta quarta-feira (7), na véspera do duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, que deve marcar a estreia do treinador à frente do Goiás. Ele depende de regularização para que isso ocorra.

A principal missão de Mancini será levar o Goiás para a Série A. Para isso, o treinador terá de encerrar, primeiro, a sequência negativa da equipe, que nos últimos 11 jogos só venceu dois, empatou duas partidas e perdeu em sete ocasiões.

No período, o clube goiano despencou da liderança da Série B para a 10ª colocação e perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, por 2 a 0, para o São Paulo. A provável estreia de Mancini será na partida de volta diante do time paulista, na Serrinha, onde tentará reverter a desvantagem no confronto para avançar às quartas de final.

Mancini se enquadra no perfil de treinador que o Goiás buscava para a sequência da temporada. A ideia de Lucas Andrino era acertar com um técnico experiente no futebol, mas não necessariamente com bagagem extensa na Série B.

O dirigente entende que Mancini pode agregar junto ao elenco de maneira diferente, em comparação com Zanardi, para tirar mais da parte técnica dos atletas.

Mancini tem passagens por clubes como Paulista (foi campeão da Copa do Brasil de 2005, principal título da carreira), Cruzeiro, Athletico-PR, Botafogo, Atlético-MG, Corinthians, Grêmio e América-MG.

Nos treinos, o técnico costuma comandar atividades mais pausadas. Interrompe os treinos para corrigir posicionamentos dos jogadores e situações, além de conversar individualmente com atletas para correções. Algo similar ao que era feito por Zanardi.

No Atlético-GO, seu último trabalho, Mancini testou diferentes formações táticas. Chegou a escalar a equipe com três zagueiros, mas sem alas (como Zanardi fazia no Goiás) por priorizar o aspecto defensivo. Ele também escalou o Dragão com três jogadores no meio e três atacantes no setor ofensivo.

Em duas ocasiões, contra Bahia, na Série A, e Vasco, pela Copa do Brasil, a equipe rubro-negra comandada por Mancini finalizou 22 vezes, mas pecou na eficiência ofensiva.

Por ter familiaridade com aspectos táticos, Mancini deve fazer testes no elenco do Goiás, que tem perfil de atuar com diferentes sistemas.