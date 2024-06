No Goiás, sequência sem vitória e saída do G4 coincidem com ausência de Galhardo no time

O Goiás vive seu momento de maior preocupação na Série B às vésperas do clássico contra o Vila Nova. O time esmeraldino, que era líder há 21 dias, caiu para a 6ª colocação e não venceu nos últimos três jogos. Coincidentemente, a fase ruim na competição teve início com a saída do atacante Thiago Galhardo, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha.

O jogador está sendo reavaliado no dia a dia do Goiás e deve ter atualização divulgada pelo clube sobre seu estado nesta sexta-feira (21). Portanto, neste momento ele é dúvida para o clássico de domingo (23).

Galhardo é o principal nome do Goiás. O jogador está emprestado pelo Fortaleza até o final do ano e, desde que desembarcou em Goiânia, mostrou sintonia com a torcida esmeraldina. Em campo, ele ainda não desempenhou seu melhor futebol, mas tem papel importante nas ações ofensivas da equipe esmeraldina.

No esquema com três atacantes, Galhardo atua, teoricamente, como jogador da referência. Mas uma marca do seu futebol é se movimentar em campo, então é frequente ver o atacante em outras posições.

O mapa de calor do atleta, divulgado pelo aplicativo Sofascore, mostra que a região do meio-campo e faixa ofensiva antes da entrada da área são suas principais áreas de atuação.

Galhardo tem também a função de segurar zagueiros e reter a bola no campo ofensivo para que outros companheiros avancem para o ataque e façam movimentos de infiltração na área adversária.

Sem Galhardo, o Goiás perdeu sua referência ofensiva e de mobilidade no ataque. Coincidentemente, os três jogos sem vitória esmeraldina foram na ausência do jogador, que sentiu desconforto muscular antes da partida contra o Mirassol, que iniciou a atual sequência.

Nos três jogos sem vitória, o Goiás perdeu de 1 a 0 para o Mirassol (fora de casa), empatou por 1 a 1 com o Coritiba (na Serrinha) e foi superado pelo Santos, por 2 a 0 (na Vila Belmiro), em duelo marcado por falha do goleiro Tadeu, que marcou contra o primeiro golo do duelo disputado na última quarta-feira (19).

Sem Galhardo, o técnico Márcio Zanardi escolheu inicialmente o atacante colombiano Angello Rodríguez para atuar. O jogador também sofreu uma lesão muscular, na coxa, e não deve ser relacionado no clássico. Breno Herculano foi o segundo substituto e não tem convencido em campo, recebendo críticas por parte de alguns torcedores.

Contra o Vila Nova, Breno Herculano deve ser mantido como titular, caso Galhardo não fique disponível. A tendência é que isso ocorra por causa do tempo de inatividade de Galhardo, que não entra em campo desde o dia 31 de maio.

Além de Galhardo e Angello Rodríguez, o Goiás aguarda evolução do lateral esquerdo Sander, que sofreu um corte no supercílio e ficou fora do jogo contra o Santos, e do volante Marcão, que deixou a partida na Vila Belmiro com dores na perna após receber uma pancada.