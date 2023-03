No OBA, Vila Nova perde para o Cuiabá e se complica na Copa Verde

O Vila Nova perdeu de 2 a 0 para o Cuiabá, nesta quarta-feira (15), e se complicou na disputa por uma vaga na semifinal da Copa Verde. Com gols no primeiro tempo, marcados por Marllon e Isidro Pitta, o Dourado venceu o Tigre no OBA e abriu vantagem na eliminatória.

No jogo da volta, o Vila Nova terá de golear o Cuiabá por três gols de diferença para virar a eliminatória e avançar à semifinal. Se o Tigre vencer por dois gols de vantagem, a decisão será definida nos pênaltis. O Dourada pode perder por um gol que avança para a próxima fase.

Vila Nova e Cuiabá voltam a se enfrentar na próxima semana. Na quinta-feira (22), os times vão duelar na Arena Pantanal, a partir das 20 horas. Quem passar do confronto, encara o vencedor do duelo entre Goiás e Brasiliense na semifinal.

O jogo

Pressionado, o técnico Claudinei Oliveira escalou o Vila Nova com formação tática diferente. No papel, o Tigre entrou em campo com formação tática 5-3-2 com a entrada de Jordan no time e saída de um atacante.

Em campo, porém, o Vila Nova não apresentou algo diferente no primeiro tempo e pouco trabalho deu para o goleiro Walter. Na melhor chance da equipe goiana, o zagueiro Rafael Donato desperdiçou. Aos 33 minutos, o defensor, livre dentro da área, aproveitou sobra de cruzamento e finalizou rente à trave esquerda do camisa 100 do Dourado.

Essa chance perdida por Donato ocorreu quando o placar já estava 1 a 0 para o Cuiabá. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, aos 18 minutos, o atacante Wellington Silva cruzou na medida para o zagueiro Marllon abrir o placar no OBA.

O Cuiabá, mesmo sem maior domínio da posse de bola, foi mais ofensivo e mais organizado na primeira etapa. No final do primeiro tempo, Isidro Pitta ampliou para o time visitante.

Após cobrança de escanteio a favor do Vila Nova, a defesa do Cuiabá afastou. Jonathan Cafú dominou na entrada da área e disparou em contra-ataque. O camisa 7 deu belo lançamento para Isidro Pitta, que recebeu livre no meio-campo e avançou até a área colorada. Na saída do goleiro Vanderlei, o camisa 9 bateu de cobertura e ampliou aos 37 minutos.

Antes mesmo do fim do primeiro tempo, parte da torcida do Vila Nova passou a gritar “olé” a cada toque de bola do Cuiabá. Após o apito final, jogadores foram para o vestiário sob vaias.

No retorno do intervalo, o Vila Nova voltou melhor. O técnico Claudinei Oliveira abdicou da formação com três zagueiros com a entrada de Matheus Souza no lugar de Jordan.

O time colorado criou chances no começo da etapa final. Lourenço, aos 13 minutos, cobrou falta rente à trave direita do goleiro Walter, que só olhou a saída da bola.

Aos 22 minutos, o Vila Nova reclamou de um pênalti não marcado. O atacante Matheus Souza recebeu dentro da área e dividiu a bola com o zagueiro Marllon, que teria derrubado o camisa 20 dentro da área. O goleiro Walter se antecipou ao atacante e segurou a bola. No lance, o árbitro Ivan Guimarães/AM mandou a jogada seguir.

Matheus Souza entrou bem na partida e movimentou o ataque colorado. Aos 27 minutos, o camisa 20 balançou as redes do Cuiabá, mas o tento foi anulado.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde - Quartas de final (ida)

Jogo: Vila Nova 0x2 Cuiabá

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 15/3/2023

Horário: 19h30

Árbitro: Ivan da Silva Guimaraes Junior/AM

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (FIFA/AM) e Uesclei Regison Pereira dos Santos/AM

VILA NOVA: Vanderlei; Diego Renan, Jordan (Matheus Souza), Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone e Lourenço (Rian); Neto Pessoa (Hyuri) e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Mateusinho; Denilson, Pablo Ceppelini (Vinícius Boff) e Ronald (Filipe Augusto); Jonathan Cafú (Iury Castilho), Jonathan Cafú, Isidro Pitta (Rafael Gava) e Wellington Silva. Técnico: Ivo Vieira.

Gols: Marllon, aos 18 minutos (Cuiabá) e Isidro Pitta, aos 37 minutos do 1º tempo (Cuiabá)

Cartões amarelos: Lourenço, Doma (Vila Nova) e Matheus Alexandre (Cuiabá)