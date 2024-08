No Prep Titãs faz sua estreia no Brasil neste fim de semana em Goiânia

Se você é apaixonado por velocidade, se prepare para ver uma modalidade de campeonato nunca antes vista no Brasil. O Autódromo Internacional de Goiânia receberá, nos dias 17 e 18 de agosto, o No Prep Titans. Em meio a muita adrenalina e emoção, o local será o palco da estreia deste evento exclusivo para carros importados e esportivos no País.

Imperdível para os entusiastas do automobilismo, que poderão ver o encontro de perto, o No Prep Titans foi inspirado em um evento semelhante e de muito sucesso que aconteceu nos Estados Unidos. Seguindo a mesma linha do Km de Arrancada, disputado no Estado em abril deste ano, a competição é voltada para um público diferente, mas igualmente fascinado por alta performance.

“Com um grid de 50 carros, a competição contará com treinos livres na sexta-feira, para que os pilotos ajustem suas estratégias, e seguirá com as provas no fim de semana. No sábado, acontece a arrancada de 402 m, contendo 3 categorias de tempo livre (Integral, Tração Traseira e Tração Dianteira) e desafios limitados por tempo”, explica o presidente do Clube Goiano de Arrancada e Drift e promotor do evento, Ivair Ordones.

Os troféus premiam os melhores tempos por categoria e coroam a boa performance do primeiro dia. Já no domingo, a velocidade ganha ainda mais vez com a disputa eliminatória em mata-mata, garantindo emoção até o fim. Com um formato inédito, a briga será definida por sorteio entre os 128 carros classificados no dia anterior. “Ao final, conheceremos o grande campeão, que levará para casa o título e uma premiação em dinheiro”, revela Ivair Ordones.

O foco é não só encontrar o carro mais rápido, mas o piloto mais habilidoso e que tenha a melhor estratégia. “Por isso, os presentes amantes do esporte poderão presenciar uma disputa intensa e de tirar o fôlego, vendo o que os corredores têm de melhor na pista”, promete o promotor do evento.

Responsável pela homologação, supervisão, autorização e orientação do evento, a Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) garante a segurança e credibilidade do No Prep Titans e outras competições. Assim, a entidade se dedica a assegurar a melhor recepção para o evento, que ocorre pela primeira vez em Goiânia e está previsto para se repetir na Capital no próximo ano.

“Desta forma, estamos incentivando e administrando o esporte junto a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)”, afirma o presidente do Conselho Técnico Desportivo da Faugo, Flávio Luiz Cunha.

Disponíveis no site do Sympla, os ingressos estão sendo comercializados por valores entre R$ 50,00 e R$ 120,00. Para intensificar a experiência, os espectadores terão a opção de escolher entre as arquibancadas e elevados, o box, com uma interação direta com as equipes, carros e pilotos, ou o padock, garantindo uma vista privilegiada de toda a ação da pista e mais conforto durante o evento.

Para mais informações, dúvidas e compra de ingressos, acesse o Instagram @nopreptitans ou entre em contato pelo WhatsApp (62) 99930-6771.

Sobre a Faugo

A Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) é a instituição responsável por monitorar, gerenciar, coordenar e fiscalizar eventos automobilísticos em Goiás, garantindo o conforto dos competidores (pilotos e equipes) e a satisfação do público. Além de organizar, autorizar, orientar e homologar os eventos, tem o compromisso de dirigir, difundir e incentivar no estado a prática de todas as modalidades desportivas automobilísticas e, desde que credenciada, desenvolver as atividades ligadas às categorias Kart, Millenium, Marcas e Pilotos - Turismo 1.4, Fórmula SR Brasil, Rally, Kart Profissional e Rental, Rally de Velocidade, Kart Cross, Fusca Cross, Auto Cross, Pista de Velocidade na Terra, Stock Car, Copa Truck, Fórmula Truck, F4 Brasil, Drift, Endurance, Porsche Clube Brasil, Armageddon, Track Day, Fórmula 200, Old Cars Race, Fórmula Brasil, Copa Classic.

Serviço: No Prep Titans

Data: dias 17 e 18 de agosto, a partir das 8h

Local: Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Ingressos: Sympla

Informações: (62) 99930-6771