No Sul, Atlético-GO busca melhorar rendimento fora de casa na Série B

O Atlético-GO ocupa o meio de tabela da Série B, em 11º lugar e com 31 pontos. O Dragão sai para jogar duas vezes fora de casa nas próximas rodadas, no Sul do País, diante de Chapecoense (no domingo, 13) e Londrina-PR (na próxima quinta-feira, 17). A expectativa é voltar da sequência com dois resultados positivos e melhorar o desempenho como visitante na competição.

Até agora, venceu só uma vez ao jogar fora de casa – 3 a 2 sobre o Vitória, no Estádio Barradão, em Salvador, no dia 14 de maio. Nos outros jogos, foram cinco empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 26,6% nos 30 pontos disputados longe de casa.

No triunfo contra o Vitória, o time atleticano alcançou a melhor sequência dele na Série B – três vitórias seguidas. Antes, havia vencido em casa os mesmos adversários que terá agora pela frente: repetiu o placar de 2 a 1 sobre Chapecoense e o Londrina, no Estádio Antônio Accioly.

Para que possa continuar brigando pelo acesso, o Dragão precisa ser vitorioso no Sul diante de rivais que estão brigando contra o rebaixamento.

A delegação atleticana ficará quase uma semana fora de Goiânia – viaja nesta sexta-feira (11) para Chapecó-SC e, na segunda-feira (14), segue para Londrina, onde fica até o jogo da quinta-feira (17).

O volante Gabriel Baralhas, após cumprir suspensão na vitória de virada (3 a 2) sobre o Tombense-MG, deve ser a principal novidade da equipe.

O técnico Jair Ventura afirmou que é preciso encontrar equilíbrio entre o sistema defensivo, o mais vazado da Série B com 34 gols sofridos em 22 jogos, e a parte ofensiva, a terceira mais efetiva da competição nacional, com 31 gols marcados e o artilheiro do torneio, Gustavo Coutinho, que tem 11 gols.

No sistema defensivo, o zagueiro Luiz Felipe, de 29 anos, e o lateral esquerdo Lucas Esteves, de 23 anos, tiveram a estreia elogiada contra o Tombense-MG e devem ser mantidos como titulares. O meia atacante Dodô, que entrou no intervalo, também mostrou desenvoltura e entra na disputa por um lugar entre os titulares.