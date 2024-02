No Vila Nova, Luciano Naninho supera marca de 2023 e ganha sequência

O meia Luciano Naninho, do Vila Nova, começou bem a temporada de 2024. Titular em seis das nove partidas que disputou no Campeonato Goiano, o jogador de 31 anos já apresenta números melhores do que na temporada passada. O atleta foi um dos destaques colorados na reta final da 1ª fase do Estadual. Nas últimas três rodadas, Naninho marcou dois gols (contra Morrinhos e Iporá) e deu duas assistências (contra Morrinhos e Goiânia).

Naninho iniciou a temporada como titular, na partida contra o Goiatuba (2 a 0), pela 1ª rodada do Goianão. Na ocasião, o atleta não marcou gols, mas teve sua atuação elogiada e seguiu entre os 11 por mais dois jogos, na derrota contra Anápolis (1 a 0) e na vitória sobre o Crac (1 a 0).

No clássico contra o Atlético-GO, pela 5ª rodada do Goianão, o técnico optou por escalar os volantes Fernando (que rescindiu seu contrato na última semana), Bruno Matias e o meia João Lucas. Naninho ficou como opção no banco de reservas e começou a perder espaço no time. Nas duas partidas seguintes, contra Aparecidense (3 a 1) e Goiás (0 a 0), o jogador sequer foi utilizado.

Diante da Jataiense, pela 7ª rodada do Estadual, Naninho entrou em campo no intervalo da partida. Mesmo com uma atuação discreta, o meia voltou a ser utilizado no confronto com o Goianésia (0 a 0), na 8ª rodada. Apesar do empate sem gols no estádio Valdeir de Oliveira, o camisa 10 entrou no jogo aos 19 minutos do segundo tempo e teve sua atuação destacada. Desde então, assumiu a titularidade e foi decisivo nas vitórias sobre Morrinhos (3 a 0), Goiânia (2 x 1) e Iporá (3 a 1).

TANDARA REIS

Ao longo dos 11 jogos do Campeonato Goiano, o técnico do Vila Nova, Higo Magalhães, realizou um rodízio de jogadores em praticamente todas as posições. O meio-campo foi o setor mais modificado pelo treinador. Com diferentes formações, os volantes Ralf, João Vitor, Bruno Matias e Fernando, e os meias Estevão, João Lucas e Naninho já estiveram entre os 11 iniciais do time.

No entanto, como meia de ofício, atualmente, a concorrência de Naninho é somente com Estevão e João Lucas. Estevão disputou oito jogos na temporada, dois como titular. O jovem João Lucas foi titular nas quatro primeiras rodadas do estadual, sofreu uma lesão muscular e só voltou aos gramados na última rodada. Entrou na etapa final e marcou o 3º gol colorado na vitória sobre o Iporá.

Naninho chegou ao Vila Nova no ano passado, após se destacar no Campeonato Carioca. Com boas atuações pelo Volta Redonda, o jogador entrou para a seleção do Estadual, com dez assistências e dois gols em 15 jogos. Sua contratação gerou expectativa, porém, o atleta não teve muitas oportunidades. Claudinei Oliveira, treinador colorado na época, disse em algumas entrevistas que Naninho não estava na condição física ideal.

Em 2023, Naninho disputou 23 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi titular em apenas duas partidas, balançou as redes uma vez e deu dois passes para gols. Nesta temporada, o meia já mostrou que pode render mais e, aos poucos, tem ganhado a confiança da comissão técnica.