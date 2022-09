Nos últimos dias, Hailé Pinheiro se alegrou com campanha do Goiás na Série A

Os últimos momentos de vida de Hailé Pinheiro, que morreu nesta quarta-feira (7), aos 86 anos, por complicações de um câncer na garganta, foram marcados por alegria. O ex-dirigente esmeraldino esteve na presença dos filhos e se alegrou com a notícia sobre a campanha do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. O dirigente morreu em casa, ao lado dos familiares.

Nas últimas semanas, Hailé Pinheiro ficou em casa ao lado da família. O ex-dirigente esmeraldino lutava há meses contra um câncer na garganta e convivia com um processo difícil de tratamento.

Após passar momentos delicados na última terça-feira (6), Hailé Pinheiro conseguiu acordar um pouco melhor e participou do momento em que a família cantou “Feliz Aniversário” para sua única filha, Anadia Pinheiro.

“O presidente Paulo Rogério, filho dele, disse a posição em que o Goiás estava e saíram lágrimas. Depois, cantaram parabéns para ela (Anadia) e, depois de 15 minutos, ele partiu”, relatou Edminho Pinheiro.

De acordo com relatos do sobrinho Edmo Mendonça Pinheiro, Hailé Pinheiro se emocionou ao saber sobre a campanha do Goiás e a posição na tabela após a vitória sobre o Santos por 2 a 1, com dois gols de Pedro Raul.