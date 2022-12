Nos pênaltis, Brasil perde para a Croácia e dá adeus ao sonho do hexa

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Nos pênaltis, a seleção brasileira viu o sonho do hexa acabar no Catar. Após empate por 1 a 1 na prorrogação, com gols de Neymar e Petkovic, o Brasil perdeu para a Croácia por 4 a 2 nas penalidades.

Agora, o Brasil se despede do Mundial e volta a perder para um time europeu em jogos eliminatórios de Copa. Essa foi a quinta edição seguida que a seleção brasileira é eliminada por uma seleção europeia. Bélgica (2018, quartas de final), Alemanha (2014, semifinal), Holanda (2010, quartas de final) e França (2006, quartas de final) foram os outros algozes da seleção.

A Croácia segue viva na busca pelo inédito título e aguarda o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina para conhecer seu próximo adversário na Copa do Catar. O duelo da Laranja Mecânica com os hermanos será disputado nesta sexta-feira, a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail.

O jogo da semifinal da Croácia, contra Holanda ou Argentina, será disputado na terça-feira (13), às 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail, no Catar.

FORMAÇÃO MANTIDA

Antes do jogo, o Brasil tinha apenas uma dúvida na escalação: Alex Sandro ou Militão. Tite optou em manter o lateral direito improvisado na esquerda, e repetiu o time titular que bateu a Coreia do Sul.

Desta forma, quando atacava, a seleção brasileira teve formação tática de 3-2-5 (ou 3-4-3), com Neymar e Lucas Paquetá avançando próximo a linha de ataque e Danilo atuando como volante ao lado de Casemiro.

MAIS POSSE, MEIO FECHADO

O jogo começou com maior controle da bola por parte da seleção brasileira. O time croata, porém, “congestionou” o meio-campo e forçou o Brasil a rodar mais a bola no campo de defesa. Nos primeiros minutos, os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos foram responsáveis por lançamentos na direção de Vini Jr. Um das ligações diretas terminou com finalização a gol do camisa 11.

DOIS SUSTOS

As primeiras chegadas da Croácia na partida ocorreram antes dos 15 minutos iniciais, ambas geradas após erros na saída de bola do Brasil. Nenhuma, porém, resultou em chutes a gol, mas assustaram a defesa brasileira, que precisou afastar a bola em divididas com os atacantes croatas.

DIFICULDADES

Com marcação mais adiantada, a Croácia impôs dificuldades para o Brasil na construção das jogadas. Isso, contribuído com atuações abaixo da expectativa de jogadores como Casemiro, Raphinha e Richarlison, por exemplo, fez com que o primeiro tempo terminasse sem grandes chances de gol para a seleção brasileira.

O goleiro Alisson também não fez grandes defesas, mas precisou trabalhar após bolas cruzadas na área, sempre por meio de inversões do lado direito para a ponta esquerda, onde o atacante Perisic atua.

BLITZ DO BRASA

O começo do segundo tempo começou com postura diferente do Brasil. Nos primeiros cinco minutos, o ataque brasileiro conseguiu criar chances para abrir o placar, mas as finalizações de Gvardiol (desvio contra) e Vini Jr foram afastadas pela zaga croata.

A primeira grande chance do Brasil no retorno do intervalo ocorreu aos 9 minutos. Richarlison, em jogada de pivô, recebeu passe na entrada da área e rolou para Neymar dentro da área. O camisa 10 saiu na cara do gol, mas teve chute defendido por Livakovic.

REPLAY

O Brasil demorou para conseguir criar uma boa chance. Quando fez, aos 31 minutos, foi em jogada similar. Rodrygo criou por dentro, acionou Richarlyson no pivô e tocou para Neymar. Dentro da área, o camisa 10 tentou bater por baixo das pernas do goleiro croata, mas Livakovic defendeu mais uma.

O goleiro croata trabalhou mais uma vez, aos 34 minutos. Depois de passe de Rodrygo, Lucas Paquetá acertou bonito chute na direção do gol, mas o chute foi defendido por Livakovic.

O Brasil, com pouca criatividade, não conseguiu marcar e o jogo seguiu para o tempo extra.

PRORROGAÇÃO

O Brasil dominou as ações no primeiro tempo da prorrogação, mas mesmo com mais posse de bola e lampejos ofensivos, só finalizou uma vez com Pedro. O atacante, porém, pegou fraco para defesa tranquila de Livakovic.

Foi na base da persistência, em troca rápida de passes, o que o Brasil não estava conseguindo fazer, que o gol brasileiro saiu nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. Depois de troca de passes com Rodrygo e Lucas Paquetá, Neymar saiu na cara do gol, driblou o goleiro Livakovic e chutou forte para abrir o placar no estádio Cidade da Educação.

No segundo tempo, o Brasil procurou administrar a vantagem no placar. Se defendeu no começo do período e quando foi ao ataque procurou manter a posse de bola pelos lados do campo. Em um contra-ataque, com a defesa aberta, sofreu o gol de empate.

Aos 11 minutos, Modric acionou Vlasic, que abriu na esquerda para Orsic. O meia lançou Petkovic, que pegou de primeira com a perna esquerda. A bola desviou no zagueiro Marquinhos e enganou o goleiro Alisson na jogada.

PÊNALTIS

A Croácia abriu a disputa de pênaltis. Vlasic bateu e abriu o placar. Na sequência, o goleiro Livakovic defendeu a cobrança de Rodrygo. Na segunda cobrança, Majer fez 2 a 0 para os croatas. Casemiro foi o escolhido na segunda batida brasileira e marcou. O craque Modric converteu a terceira tentativa do time europeu. Pedro fez o dele e manteve o Brasil na disputa. Na quarta finalização, Orsic bateu e fez. O zagueiro Marquinhos foi para a cobraça decisiva e perdeu, o defensor acertou a trave.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo - Quartas de final

Jogo: Croácia 1 (4)x(2) 1 Brasil

Local: estádio Cidade da Educação

Data: 9/12/2022

Horário: 12 horas (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e Gary Beswick (Inglaterra)

VAR: Pol van Boekel (Holanda)

CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren e Sosa (Budimir); Kovacic (Majer), Brozovic (Orsic) e Modric; Perisic, Kramaric (Petkovic) e Pasalic (Vlasic). Técnico: Zlatko Dalic.

BRASIL: Alisson; Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar; Raphinha (Antony), Richarlison (Pedro) e Vini Jr (Rodrygo). Técnico: Tite.

Gols: Neymar, aos 14 minutos do 1º tempo da prorrogação (Brasil) e Petkovic, aos 11 minutos do 2º tempo da prorrogação (Croácia)

Cartões amarelos: Danilo, Casemiro, Marquinhos (Brasil), Brozovic e Petkovic (Croácia)