Nos pênaltis, time masculino de Goiás é eliminado da Taça das Favelas Brasil

A seleção masculina de Goiás foi eliminada da Taça das Favelas Brasil de 2023. Nesta sexta-feira (15), assim como ocorreu com o time feminino, a equipe goiana se despediu do torneio na fase quartas de final após disputa de pênaltis. No tempo regulamentar houve empate com o Rio de Janeiro, por 2 a 2, e nas penalidades os cariocas avançaram após vitória de 1 a 0.

Com bola rolando, a seleção de Goiás abriu o placar diante dos cariocas, sofreu a virada e empatou o duelo no final do segundo tempo. Ítalo e Juninho fizeram para o time goiano, enquanto Catapulta e Dieguinho anotaram pelos cariocas.



O empate forçou a decisão para os pênaltis. O regulamento prevê que a disputa seja de três cobranças para cada lado, antes de eventuais cobranças alternadas. Goiás errou as três tentativas, o Rio de Janeiro errou duas e acertou uma com ‘KJ’, que definiu a vitória por 1 a 0 e classificação para os cariocas.

Também nas penalidades, um pouco mais cedo, o time feminio de Goiás também foi eliminado nas quartas de final. A equipe goiana perdeu por 3 a 2 para Minas Gerais.

Essa foi a segunda participação de Goiás na edição nacional da Taça das Favelas. No ano passado, a equipe masculina foi vice-campeã ao ser superado por São Paulo. Já o time feminino caiu na fase de grupos em 2022 e neste ano se despediu do torneio nas quartas de final.