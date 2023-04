Nova orientação gera 21 cartões na 1ª rodada do Brasileiro, dois deles para jogadores do Goiás

A "tolerância zero" com reclamações, iniciada pela CBF logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, gerou 21 cartões para jogadores e membros de comissões técnicas.

Comandada por Wilson Seneme, a comissão de arbitragem passou novas recomendações para as partidas no Brasil.

A 'tolerância zero' com reclamações foi a mais impactante. Os árbitros devem punir com cartões as críticas direcionadas a eles ou seus assistentes. O objetivo principal é acabar com as "rodinhas" de reclamação, que é quando os árbitros são cercados em campo.

Dois amarelos por reclamações foram direcionados a jogadores do Goiás - Bruno Melo e Jhonny Lucas.

ABEL FOI O PRIMEIRO

Técnico com mais cartões no futebol brasileiro desde que a punição para treinadores foi adotada, Abel Ferreira foi um dos punidos. Foi a sétima expulsão dele, que já levou 43 cartões pelo Palmeiras.

Ainda no primeiro tempo de Palmeiras x Cuiabá, ele tomou amarelo de Paulo César Zanovelli ao tentar defender um de seus auxiliares - que também foi advertido.

Diante de novas reclamações o português acabou expulso menos de cinco minutos depois. Abel tinha deixado a área técnica para reclamar com o bandeirinha.

De acordo com a súmula do jogo, Abel disse que a arbitragem "era uma merda".

NÃO FOI SÓ ELE

A reportagem consultou as dez súmulas da primeira rodada do Brasileiro. Os documentos, publicados horas após as partidas, estão no site oficial da CBF.

Ao todo, foram distribuídos 20 cartões amarelos e um vermelho por reclamação - incluindo os dados ao técnico palmeirense, que foi advertido duas vezes.

Das dez partidas, apenas duas saíram sem punições do tipo: Botafogo x São Paulo (apitado por Ramon Abatti Abel) e Bragantino x Bahia (apitado por Maguielson Lima Barbosa)

A justificativa utilizada pelos árbitros nestes casos segue um padrão. Eles colocam que houve punição pelo fato de o amarelado "desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem".

LISTA DE JOGOS E PUNIDOS:

PALMEIRAS X CUIABÁ

Abel Ferreira (Técnico PAL) - 2 vezes

Vitor Castanheiras (Auxiliar PAL)

Deyverson (CUI)

Filipe Augusto (CUI)

AMÉRICA-MG X FLUMINENSE

Régis Angeli (Auxiliar AMG)

Lucas Itaberaba (Preparador AMG)

ATHLETICO X GOIÁS

Bruno Melo (GOI)

Jhonny Lucas (GOI)

Carlos Pracidelli (Auxiliar ATH)

FORTALEZA X INTERNACIONAL

Sidnei Lobo (Auxiliar Inter)

Guilherme (FOR)

ATLÉTICO-MG X VASCO

Pavón (ATM)

Andrey (VAS)

Maurício Barbieri (Técnico VAS)

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Róger Guedes (COR)

Nikão (CRU)

FLAMENGO X CORITIBA

Gabigol (FLA)

GRÊMIO X SANTOS

Soteldo (SAN)

Vina (GRE)

Darlan (GRE)