Novo contrato de Shaylon com o Atlético-GO é de dois anos

O Atlético-GO confirmou, na tarde desta terça-feira (23), a renovação do contrato do meia-atacante Shaylon por mais duas temporadas, até o dia 21 de janeiro de 2026. O vínculo contratual anterior dele termina nesta quarta-feira (24), data do jogo do Dragão diante da Aparecidense, em Aparecida de Goiânia, às 19h30.

Shaylon está no clube desde o início de 2022 e começa o novo ciclo com a expectativa de dar ao time qualidade técnica, versatilidade, já que atua também como atacante e até como ala, e experiência, pois já disputou a Série A do Brasileiro, principal competição do Dragão no ano.

As bases financeiras do novo contrato não foram divulgadas pelo clube.

Shaylon, de 26 anos, disputou 110 partidas e marcou 22 gols – média de um gol a cada cinco jogos. No Dragão, é bicampeão do Estadual (2022 e 2023). Até agora, no Goianão, o único gol marcado pelo time foi numa cobrança de pênalti convertida por Shaylon, na vitória sobre o Morrinhos por 1 a 0, na estreia.