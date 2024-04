O que pesou para a renovação de contrato entre Atlético-GO e Jair Ventura

O Atlético-GO anunciou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (3), a renovação do contrato do técnico Jair Ventura. O treinador acertou a permanência até o final da temporada, em que o time terá, além do Campeonato Goiano, a disputa da Série A do Brasileiro e da Copa do Brasil.

Jair Ventura, cujo contrato anterior terminaria no fim do Estadual, que será decidido pelo Atlético-GO no próximo domingo (7), continua no clube, assim como o auxiliar Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macedo, ambos integrantes da comissão técnica do treinador.

No domingo (7), Jair Ventura e os atleticanos esperam sair do Estádio Antônio Accioly com o troféu de campeão e o inédito tricampeonato do Goianão.

Depois da decisão do Estadual, Jair Ventura inicia a outra parte do projeto do clube, que tem como meta garantir a permanência na Série A, se possível com a vaga na Copa Sul-Americana, e levar ao máximo o Dragão nas próximas fases da Copa do Brasil, em que o Dragão já está classificado à 3ª fase, aguarda a definição do adversário, em sorteio que será realizado pela CBF.

Jair Ventura foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, em 2018. Na elite nacional, tem bons trabalhos pelo Botafogo (2016 e 17, com a vaga à Libertadores 2017) e Goiás (2022, com campanha tranquila na Série A). Mesmo jovem, pois completou 45 anos no dia 14 de março, Jair é visto como “treinador promissor” pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

O dirigente usou as redes sociais para justificar a renovação de Jair Ventura. “Profissional que se adaptou bem ao clube, trouxe importantes resultados e acreditamos num trabalho consistente”. Adson Batista explicou que tem um bom relacionamento com Jair Ventura e que, assim, “continua como está” o trabalho do treinador e da comissão técnica dele.

Adson Batista teve calma para negociar a renovação de Jair Ventura. Depois do acesso à Série A, estabeleceu que a prioridade seria contratar jogadores e montar o elenco para a temporada. Refutava conversar sobre a permanência do técnico naquele momento, não queria antecipar a discussão. Nas últimas semanas, passou a dizer que as conversas estavam em andamento e que o treinador tinha a proposta em mãos. O anúncio da renovação veio a quatro dias da final do Goianão.

O recado de Jair Ventura foi simples e curto ao falar do novo acerto – a expectativa era que fosse anunciado no começo da próxima semana. “Estou extremamente feliz e adaptado aqui, no Dragão. Agora, é seguir lutando pelos nossos objetivos”, disse o técnico.

Diante do imediatismo do futebol brasileiro, o que pesou para a renovação, além do bom trabalho de oito meses no clube, foram os resultados e números. Até agora, Jair Ventura comandou o time atleticano em 37 partidas, desde o ano passado – são 26 vitórias, cinco empates e seis derrotas, com aproveitamento de 74,7%.

Sob a direção de Jair Ventura, o Atlético-GO estabeleceu marca importante, pois superou as dez vitórias seguidas conquistadas em 1972 e em 2008. No momento, o rubro-negro ostenta 14 triunfos consecutivos. No Goianão, tem disparado o ataque mais positivo, com 41 gols em 16 partidas (média de 2,56 gols por jogo). Falta coroar esta parte do projeto com o título do Estadual.

Se o título vier, será a segunda conquista relevante do treinador no Atlético-GO. Ano passado, a trajetória do técnico, anunciado no dia 24 de julho, foi coroada com o acesso à Série A, pois o Dragão fechou a Série B na 4ª colocação (64 pontos) após arrancada, no returno - nas 19 rodadas do 2º turno, foram 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Além do acesso, o Atlético-GO pela primeira vez teve o artilheiro da Série B. Gustavo Coutinho fez 13 gols e foi o goleador do torneio. É mais um ponto na conta de Jair Ventura.

O treinador assumiu o Atlético-GO no final de julho de 2023, depois de ficar um semestre desempregado, à espera de uma proposta para trabalhar na Série A. O time estava em 11º lugar na Série B. Jair Ventura indicou alguns jogadores para reforçar o time, como o zagueiro Luiz Felipe (ex-Santos). O clube foi ao mercado e se reforçou também com o zagueiro Alix Vinícius, trouxe de volta o volante Gabriel Baralhas (estava no Inter), auxiliou na recuperação do atacante Luiz Fernando e ainda usou bem os contratados, como o meia Dodô, o lateral Lucas Esteves e o atacante Matheus Peixoto para obter o acesso.