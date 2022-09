Oscar Schmidt ministra palestra em Goiânia

Nome respeitado nas quadras, no esporte e por uma trajetória de vida inspiradora. A próxima palestra da Vitrine do Conhecimento, dia 28, traz às 19h30, ao Deck Sul 1 do Flamboyant Shopping Center, ninguém menos do que o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Paixão é o tema escolhido por ele para compartilhar os bastidores que culminaram em tantas vitórias em quadra e um trabalho pautado em dedicação, que posteriormente resultou em reconhecimento internacional.

Quebrando recordes, sua vida pessoal também traz muitos exemplos de luta e superação. Com seu nome marcado na história do esporte brasileiro, Oscar Schmidt promete uma palestra alto astral e bem humorada, defendendo com criatividade a importância de haver paixão, dedicação e obstinação em tudo aquilo que se faz.

Para assistir à palestra, é preciso retirar o ingresso em bit.ly/InscricaoOscarSchmidtVitrine – no dia do evento, deverá ser doado um livro de literatura infantil e 1kg de alimento não-perecível.