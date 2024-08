Paciente do Crer representará o Brasil nos Jogos de Paris 2024

Paciente do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), Adria Jesus, será uma das representantes de Goiás e do Brasil no vôlei sentado durante os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que começam nesta quarta-feira (28).

O vôlei sentado é uma modalidade que exige não apenas habilidades técnicas e agilidade, mas também uma extraordinária determinação. Adria, ao longo de sua trajetória, tem demonstrado todas essas qualidades e está preparada para exibir ao mundo o talento e a resiliência dos atletas paralímpicos brasileiros.

As Paralimpíadas de Paris seguem até 8 de setembro e servirão como um palco de destaque para Adria mostrar suas habilidades e representar com honra o espírito esportivo do Brasil. A trajetória dela é um reflexo do esforço e do compromisso necessários para alcançar o mais alto nível no esporte.

"É uma honra imensa representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Cada desafio superado até aqui foi um passo em direção a esse grande sonho. Estou muito feliz por poder levar não apenas a bandeira do nosso país, mas também todo o apoio e carinho que tenho recebido. O vôlei sentado me ensinou muito sobre resiliência e trabalho em equipe, e quero mostrar ao mundo que, com determinação e paixão, é possível alcançar qualquer objetivo", afirmou Adria.

8ª Edição do Festival de Esporte Adaptado do Crer

No dia 20 de setembro, o Crer realizará a 8ª edição do Festival de Esporte Adaptado, com o objetivo de promover a qualidade de vida e a inclusão social e física das pessoas com deficiência. O evento, que acontecerá nas instalações do hospital, reunirá atletas em tratamento na instituição.

De caráter inclusivo, o festival é uma importante ferramenta na readaptação dos pacientes, promovendo sua reintegração social e familiar. A programação da 8ª edição incluirá modalidades como Basquete em Cadeira de Rodas, Bocha Adaptada, Atletismo, Futsal, Caminhada Aquática, Natação e Takkyu Volley. Durante o evento, profissionais de educação física conduzirão as atividades esportivas, com o suporte e orientação da equipe multiprofissional do Crer.