Padre que gritou ‘Vila’ durante missa conta que tem recebido apoio pelas redes sociais

O padre João Bosco de Deus, pároco de Trindade, na Região Metropolitana, viralizou na internet depois de gritar ‘Vila’ no final de uma missa durante a Romaria do Divino Pai Eterno. A brincadeira fez parte de uma aposta entre o sacerdote esmeraldino e uma paroquiana colorada.

Como o futebol causa reações e mexe com o emocional de torcedores, é comum que várias opiniões sejam formadas. A atitude do padre de gritar depois da missa gerou posicionamentos diferentes entre os fiéis, mas o sacerdote disse que a grande maioria foi de mensagens de apoio.

“A grande maioria, 98%, o pessoal elogia e diz que é bom a gente ter essa amizade, essa brincadeira e envolvimento. Algumas pessoas postam na internet que eu não deveria mexer com isso, que a igreja católica não deveria mexer com esporte, mas isso é bobagem”, contou.

O pároco tem como base a mensagem de Jesus, que pede união e amor entre as pessoas, mesmo com as opiniões diferentes, e que o amor deve prevalecer. “Pensamentos diferentes e até críticas maldosas vão existir, mas não é isso que deve orientar o nosso caminho”, frisou.

João Bosco reconhece o jeito brincalhão já conhecido pelas pessoas mais próximas e diz que isso faz parte de sua personalidade. Ele, inclusive, conta que usa isso para deixar os fiéis mais próximos durante a celebração.

"Até recebi um telefonema de um radialista que disse assim: ‘Deu vontade de voltar à igreja e ir à missa que o senhor celebra, porque realmente fala da vida e do cotidiano’. Então quando a gente ouve essas mensagens positivas continuamos a missão”, destacou o padre.

A principal mensagem deixada foi pela paz. O padre João Bosco lembrou da falta de respeito contra o jogador Vinícius Júnior e outros casos entre torcedores. Ele pediu respeito ao diferente e lembrou que o esporte é feito de vitórias e derrotas e que é preciso celebrar a vida.

"Uma mensagem para que tenha paz no mundo e entre as pessoas, respeito ao diferente. O esporte é feito de vitórias e derrotas. O que a gente espera do esporte é a celebração da vida. A própria vida é um punhado de altos e baixos e é isso que a torna bonita”, finalizou o sacerdote.