Palacios será observado por comissão técnica e pode voltar a jogar pelo Goiás

O meia argentino Julián Palacios, de 24 anos, está reintegrado ao elenco principal do Goiás após negociação frustrada com o Atlético-GO. Recuperado de uma lesão muscular, o jogador será observado pelo técnico Armando Evangelista e poderá voltar a ser utilizado na disputa do 2º turno da Série A do Campeonato Brasileiro.

Palacios fez sua última partida pelo Goiás no dia 9 de julho, quando o time esmeraldino foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, por 4 a 3. Naquela ocasião, o meia argentino foi titular e acabou sendo substituído no intervalo.

Após aquela partida, Palacios perdeu espaço com o treinador português e ficou afastado para se recuperar de uma lesão muscular. Nesse período, o jogador chegou a entrar na lista de atletas negociáveis e quase se transferiu para o Atlético-GO.

Como a ida para o Dragão foi frustrada, assim como uma tentativa de saída para o Guarani, Palacios ficou no clube esmeraldino e têm treinado normalmente nos últimos dias. O jogador participou de uma atividade contra a equipe sub-20 do Goiás na última terça-feira (15) e pode ficar à disposição de Armando Evangelista para a sequência do Brasileirão.

Palacios chegou ao Goiás no início desta temporada emprestado junto ao San Lorenzo, da Argentina. O jogador disputou 35 jogos e marcou um gol, na final do Campeonato Goiano, na Serrinha, contra o Atlético-GO.