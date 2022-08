Palmeiras x Goiás: duelo entre os times que mais marcam nos 15 minutos finais

A partida entre Palmeiras e Goiás promete emoção até o final. Isso porque o duelo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro reúne as duas equipes que mais vezes marcaram gols nos 15 minutos finais das partidas. O time esmeraldino goiano é o líder neste quesito com dez gols marcados na reta final das partidas.

Na primeira rodada do 2º turno, o Goiás conseguiu marcar o gol da vitória sobre o Coritiba, na Serrinha, aos 35 minutos do 2º tempo. Quando a partida se encaminhava para o final, o time esmeraldino conseguiu balançar as redes com um gol de Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols.

Esse foi o décimo gol marcado pelo Goiás entre o trigésimo minuto do 2º tempo e o apito final das partidas no Brasileirão. Isso representa quase metade dos gols anotados pela a equipe esmeraldina na competição, uma vez que o ataque do Goiás tem 22 gols marcados nesta Série A após 20 jogos disputados.

Para os jogadores, esses números não são por acaso. O grupo acredita que esse é um traço da identidade criada com o trabalho do técnico Jair Ventura, pelo fato da equipe não desistir de buscar pontos nos jogos. Nas duas últimas partidas, o time conseguiu quatro pontos com gols marcados por Pedro Raul nos finais dos jogos. "Foi uma vitória com a cara do Goiás, com a cara desse grupo, na raça e de um grupo que não desiste e que luta o tempo inteiro", disse o meia Diego, após a vitória conquistada sobre o Coritiba.

No jogo deste do domingo (7), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, estarão em campo as duas equipes que mais vezes marcaram gols nos desfechos das partidas deste Brasileirão. O time paulista está atrás do Goiás por um gol, por ter anotado nove vezes na reta final dos jogos. Apesar do número absoluto ser muito próximo da marca do Goiás, os gols após o minuto 75 representam menos de um terço dos gols marcados pelo Palmeiras, que possui o melhor ataque do Brasileirão com 33 gols anotados.

Equipe perigosa

Embora tenha sido por outra competição, o Palmeiras comprovou no meio desta semana que a equipe é perigosa até o fim dos jogos. Contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores da América, no Mineirão, o time paulista conseguiu empatar o jogo nos acréscimos, por 2 a 2. O próprio torcedor esmeraldino experimentou sensação parecida no jogo entre Goiás e Palmeiras no 1º turno. O time goiano vencia a partida até o último lance do jogo, quando o atacante Rony marcou para empatar.