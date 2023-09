Palmeiras x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Goiás volta a campo pela Série A nesta sexta-feira (15), às 21h30, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo contra os alviverdes paulistas é o primeiro de uma série de três jogos contra integrantes do G4 da competição nacional. A expectativa é que o time goiano mostre que soube aproveitar a pausa da Data Fifa para apresentar mais elementos ao seu jogo, sobretudo na parte ofensiva.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

Sem perder há oito jogos, o Goiás busca emplacar a nona partida sem derrota no Brasileirão. No entanto, o time esmeraldino tem, ao mesmo tempo, a missão de mostrar que não chegou ao seu limite tático e técnico. A equipe comandada pelo português Armando Evangelista empatou seus três últimos jogos e precisa voltar a vencer para se manter a uma distância confortável da zona do rebaixamento.

O técnico Armando Evangelista entende que o time esmeraldino tem pela frente uma sequência extremamente desafiadora, mas sabe também que o Campeonato Brasileiro tem esse aspecto quanto aos enfrentamentos.

“Não tem como esconder as dificuldades que teremos nos próximos jogos. Mas também é como eu costumo dizer: no Brasileirão não existem jogos fáceis. Nosso propósito é poder ser competitivo contra qualquer time. Sabemos que temos evoluído, sinto que a equipe comprou a ideia e está trabalhando muito para colocar em prática”, frisou o treinador português, que completou três meses à frente do Goiás no último dia 12.

Armando Evangelista comemorou o tempo livre de jogos para poder trabalhar vários aspectos na equipe, mas também como um momento de descompressão para que os jogadores pudessem aproveitar mais tempo com a família e aliviar o estresse causado pela maratona de partidas imposta pela tabela do Brasileirão.

“Fizemos um trabalho intensivo, é verdade, mas, por outro lado, também procuramos pensar no atleta como homem de família e proporcionar a todos mais tempo com a família. Tirando esse período, é óbvio que trabalhamos muito. Uma das preocupações foi recuperar os jogadores lesionados e aproximá-los dos restantes. Outro aspecto foi solidificar o trabalho que estamos fazendo e acrescentar outras ideias, como pressão na primeira saída de bola do adversário”, explicou Armando Evangelista.

O treinador esmeraldino também teve tempo para pensar nas alternativas para suprir as ausências do meia Guilherme Marques, do lateral direito Maguinho e do zagueiro Lucas Halter, todos suspensos contra o Palmeiras.

Por outro lado, o técnico recebeu boas notícias vindas do departamento médico, como as recuperações de jogadores como o meia Diego e o lateral esquerdo Hugo.

Na linha defensiva, o zagueiro Sidimar e o lateral direito Bruno Santos são os favoritos para serem escolhidos para as vagas de Lucas Halter e Maguinho. No meio-campo, Oyama e Palacios brigam por uma vaga, enquanto Matheus Babi pode aparecer como novidade no ataque.

No Palmeiras, o técnico português Abel Ferreira não terá Murilo, suspenso, mas volta a contar com jogadores que estavam com suas seleções na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo: o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral esquerdo Piquerez, o volante Richard Ríos e o meia Raphael Veiga.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 23ª rodada

Jogo: Palmeiras x Goiás

Local: Allianz Parque (São Paulo-SP)

Data: 15/9/2023

Horário: 21h30

Transmissão: Premiere

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio/DF (FIFA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa/RJ (FIFA) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA).

VAR: Wagner Reway/PB (VAR-FIFA)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Palacios (Luís Oyama); Allano, João Magno (Matheus Babi) e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista