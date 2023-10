Pan 2023: no tiro esportivo e nos saltos ornamentais, goianos encerram participação

Dois goianos, o mais jovem e o mais velho entre os representantes do Estado, se despediram das disputas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago/2023 após o primeiro fim de semana de provas. Até agora, três atletas de Goiás competiram e o melhor resultado foi o bronze da ciclista Raiza Goulão

O atirador Renato Portela, de 60 anos, se despediu sem avançar às finais do skeet individual. O atleta de 60 anos, mais velho da delegação brasileira, fez 67 pontos e ficou em 16º lugar no primeiro qualificatório e marcou 43 pontos no segundo classificatório, em 20º.

No fim, ficou em 18º no geral da prova cujo medalhista de ouro foi Vincent Hancock, dos Estados Unidos. Na segunda-feira (23), na dupla mista do skeet, Renato Portela e Geórgia Furquim terminaram em 12º e último lugar da disputa, vencida pela equipe dos Estados Unidos. Foi o quarto Pan de Renato Portela, que também disputou as edições do Rio/2007, de Toronto/2015 e de Lima/2019.

O mais jovem goiano na disputa, Diogo Silva, de 18 anos, só competiu em duplas nos saltos ornamentais. Na plataforma de 10 metros sincronizada, junto com Isaac Souza, foi 5º colocado. No trampolim sincronizado de 3 metros, ficou em 8º ao lado de Rafael Fogaça. Nas duas provas, uma dupla mexicana foi ouro - Randal Willars e Kevin Berlin na plataforma de dez metros e Osmar Olvera e Rodrigo Diego no trampolim de três metros.

Nesta quarta-feira (25), Diogo Silva, que está em seu primeiro Pan, disputaria a prova em que foi vice-campeão mundial júnior, em dezembro do ano passado, mas, com dores musculares, ficou fora da competição individual da plataforma de dez metros.

No sábado (21), a ciclista Raiza Goulão conquistou o bronze na prova feminina de ciclismo mountain bike, modalidade cross country. Outros três atletas nascidos em Goiás ainda vão disputar o Pan de Santiago: Laís Nunes (wrestling), Enrico Pezzi (esgrima) e Leonardo Dutra (handebol).