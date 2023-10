Pan de Santiago: Brasil conquista medalhas de ouro no surfe e no judô

A judoca Samanta Soares conquistou a medalha de ouro na categoria 78kg, na tarde desta segunda-feira (30), ao derrotar a porto-riquenha Sairy Colon, e o Brasil alcançou a melhor campanha da modalidade em Jogos Pan-Americanos.

Samanta venceu Sairy com um wazari e um shido, enquanto a adversária teve um shido. Com a conquista, os judocas brasileiros chegam a sete ouros em Santiago-2023, alcançando sua melhor campanha nos Jogos.

O melhor desempenho brasileiro na modalidade havia sido em Guadalajara-2011, quando o país levou seis ouros, três pratas e quatro bronzes.

Prata

O brasileiro Rafael Macedo perdeu a final do judô na categoria -90 kg para o cubano Iván Silva, na tarde desta segunda-feira, no Pan de Santiago. A arbitragem apontou que ele realizou um movimento proibido, o hansoku-make, por usar a cabeça para se defender da entrada do judoca adversário.

O placar encerrou com um ippon e um shido para o cubano, e três shidos para o brasileiro.

Tati Weston-Webb conquista ouro e salva dia do surfe brasileiro

Tatiana Weston-Webb salvou o Brasil de passar essa segunda-feira (30) sem medalhas de ouro no surfe no Pan-Americano de Santiago. A brasileira superou Sanoa Dempfle-Olin, do Canadá, e conquistou a única medalha dourada do país no dia.

Luiz Diniz e Aline Adisaka no SUP e Chloe Calmon no longboard feminino somaram três medalhas de prata para o Brasil, após derrota nas finais das respectivas categorias. Carlos Bahia foi bronze no longboard masculino.

Tati Weston-Webb virou a bateria a um minuto do fim, com uma nota de 7.33, assumindo a liderança definitiva para a medalha de ouro. Luiz Diniz foi o primeiro brasileiro a entrar no mar e venceu a bateria da semifinal, contra o canadense Finn Spencer.

Na final, Diniz perdeu para Zane Schweitzer, dos Estados Unidos, que perdeu o remo no meio da disputa, e acabou ficando com a prata.

Carlos Bahia perdeu uma das notas por interferência e acabou superado pelo chileno Rafael Cortéz na semifinal do longboard masculino. Com a derrota, o brasileiro garantiu a medalha de bronze.

Em uma bateria de mar calmo, Chloé Calmon sofreu a virada da peruana Maria Fernanda Reyes na última onda e acabou ficando com a medalha de prata no longboard feminino.



Aline Adisaka foi superada pela colombiana Isabella Gomez, em um mar com poucas ondas e acabou ficando com a prata no SUP.O surfe brasileiro encerra a participação no Pan de Santiago com cinco medalhas: uma de ouro, três de prata e uma de bronze.

Tênis de mesa: Brasil vai à final das duplas mistas e garante vaga em Paris

Vitor Ishiy e Bruna Takahashi venceram a semifinal das duplas mistas do tênis de mesa nesta segunda-feira (30) e não só avançaram à final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, como também garantiram vaga aos Jogos Olímpicos de Paris.

A dupla brasileira superou os canadenses Eugene Wang e Mo Zhand por 4 a 2. O resultado fez com que Vítor e Bruna conquistassem o passaporte olímpico. Nas oitavas e nas quartas de final eles foram dominantes e venceram com tranquilidade. Primeiro, deixaram a Venezuela para trás por 4 a 0. Depois, foi a vez dos norte-americanos perderem por 4 a 1.

Nas Olimpíadas não há competição de duplas masculinas ou femininas. Portanto, o Pan só disponibiliza vaga direta à disputa de duplas mistas. Vitor Ishiy e Bruna Takahashi vão em busca do ouro no Pan ainda nesta segunda, contra os cubanos Jorge Campos e Daniela Fonseca. A partida será às 19h40 (de Brasília).