Pan de Santiago: dia tem ouro no remo, prata de filho de Hortência e vaga em Paris-2024

O carioca Lucas Verthein, 25, conquistou nesta quarta-feira (25) a medalha de ouro no remo nos Jogos Pan-Americanos que estão sendo disputados em Santiago, no Chile. A conquista representou a quebra de um jejum que já durava 36 anos.

Competindo na modalidade skiff simples, com apenas um remador por embarcação, Verthein percorreu os dois quilômetros da prova com o tempo de 6min58s76.

O brasileiro ultrapassou nos últimos metros da prova o atleta dos Estados Unidos James Plihal, que terminou com a prata, com o tempo de 6min59s93. O bronze ficou com Juan Rodriguez, do México, que completou a prova em 7min01s27.

A última vez que o Brasil havia conquistado uma medalha de ouro no remo em Jogos Pan-Americanos foi em 1987, em Indianápolis, nos EUA. Na ocasião, os irmãos Ricardo e Ronaldo de Carvalho ocuparam o lugar mais alto do pódio na modalidade "dois sem", em que cada embarcação conta com uma dupla de remadores, com um remo cada.

Verthein já havia conquistado um bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, ao lado de Uncas Batista, no "skiff duplo" (dois remadores com dois remos cada). A vitória nesta quarta-feira marcou o primeiro ouro do Brasil na competição em provas individuais.

Principal nome do país na modalidade, Verthein também competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Ele chegou até as semifinais e terminou a competição na 12ª posição, igualando o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas. Nos Jogos de 1980, em Moscou, Paulo Cesar Dvorakowski obteve a mesma colocação.

O país ainda conquistou a prata em Santiago no remo feminino, com a carioca Beatriz Cardoso, 28. Também competindo no skiff simples, Beatriz terminou a prova com o tempo de 7min46s73. Kenia Lechuga, do México, levou o ouro (7min44s63), e Nicole Martinez Gonzalez, do Paraguai, completou o pódio com o bronze (7min47s29).

Filho de Hortência, João Victor conquista a prata no hipismo adestramento no Pan

Filho de Hortência, o cavaleiro João Victor Marcari e o cavalo Feel Good conquistaram a medalha de prata para o Brasil, na tarde desta quarta-feira (25), no hipismo de adestramento livre.

A dupla recebeu 86.160 dos jurados e com isso, obteve o melhor resultado do Brasil na modalidade em Jogos Pan-Americanos. O ouro ficou com o equatoriano Julio Mendoza Loor e seu cavalo Jewel's Goldstrike; enquanto o bronze foi para Anna Marek e Fire Fly, dos Estados Unidos.

Os brasileiros Renderson Silva de Oliveira e Paulo César dos Santos terminaram a competição em quinto e 15º lugar. Em 2015, Marcari conquistou o bronze no Pan pelo adestramento por equipes.

Beatriz Ferreira vence no boxe, garante medalha no Pan e vaga em Paris-2024

Beatriz Ferreira é semifinalista do boxe no Pan 2023. A brasileira venceu a costa-riquenha Pamela Sánchez por RSC (decisão da arbitragem de parar a luta) no primeiro round.

Bia Ferreira não deu chances à adversária. Demonstrando sua superioridade desde o início, acertou sequência de golpes com as duas mãos a 22 segundos do fim do primeiro assalto. A árbitra abriu contagem para a costa-riquenha e determinou o fim da luta.

Com a vitória, Bia já garante uma medalha Pan-Americana na categoria até 60kg. Como não há disputa de terceiro lugar, a baiana conquistará ao menos uma medalha de bronze. Ela é a atual campeã, com ouro em Lima-2019.

A vitória também dá à brasileira uma vaga em Paris-2024. As categorias até 57kg e 60kg femininas são as únicas que dão quatro vagas olímpicas. Nos outros pesos, apenas campeão e vice se garantem no torneio. Bia Ferreira enfrentará a norte-americana Jajaira Gonzalez na semifinal.

Brasil sai na frente, leva virada do Canadá e fica com a prata no badminton

O Brasil ficou com a medalha de prata no badminton ao ser derrotado pelo Canadá por dois sets a um nesta quarta-feira (25), nos jogos Pan-Americanos, no Chile. O Brasil perdeu para o Canadá por dois sets a um, de virada, e ficou com a medalha de prata no badminton.

Logo no início do primeiro set, os canadenses fizeram 2 a 0, mas Davi da Silva e Fabrício Farias reagiram rapidamente, viraram o jogo e abriram uma certa vantagem. No decorrer da etapa, a partida ficou equilibrada, e os brasileiros permaneceram à frente no placar até fechar em 21 a 19.

A dupla canadense reagiu no segundo set e logo abriu uma boa vantagem. Os brasileiros tentaram a virada, mas acabaram errando em momentos importantes, como os saques a favor. Com isso, o Canadá venceu por 21 a 15.

Os erros da equipe brasileira no terceiro set desestabilizaram a dupla, que viu o Canadá abrir vantagem e fechar o jogo com 21 a 18.