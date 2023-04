Para a Série B do Brasileiro, Atlético-GO quer reforços para zaga e meio-campo

O Atlético-GO pretende reforçar o elenco que inicia a Série B do Brasileiro no próximo sábado (15), diante do Sampaio Corrêa-MA, em São Luís. Presidente do Atlético-GO, Adson Batista vê o elenco atual com potencial para fazer boa campanha e buscar o acesso à elite do Brasileiro, mas tem consciência de que precisa fazer mais contratações até o dia 20 deste mês, quando se fecha a primeira janela de transferências do futebol nacional.

O dirigente revelou que busca pelo menos mais um zagueiro, além de volante e meia para chegarem nos próximos dias e serem regularizados para a competição nacional, Depois, a próxima janela de transferências só vai vigorar de 3 de julho a 2 de agosto.

Adson Batista explicou que, passadas as emoções e a tensão pela disputa do título do Goianão, que conquistou no domingo (9) nos pênaltis sobre o Goiás, poderá se dedicar às contratações.

O Dragão foi bicampeão no Estádio da Serrinha. Decidiu o título com o Goiás, com dramática vitória nos pênaltis (5 a 4), após derrota no tempo regulamentar (3 a 1). A decisão mobilizou os atleticanos nos últimos dias.

MEIA-ATACANTE

Antes da disputa da final, o Dragão contratou o meia-atacante Marco Antônio, que fez estreia na Copa do Brasil, no empate de 1 a 1 e eliminação nos pênaltis para o Volta Redonda-RJ (4 a 5) na 2ª fase. Emprestado pelo Bahia, ele é considerado uma das grandes contratações do clube para a Série B.

Além dele, o Dragão trouxe o volante Renato, que veio da Aparecidense e foi revelado na base atleticana. Porém, saiu cedo do clube e rodou por outras equipes.

O zagueiro Matheus Guedes, de 23 anos, estava no Grêmio Anápolis e chegou para ser opção na zaga, que tem Ramon Menezes, Emerson Santos e Lucas Gazal.