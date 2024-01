Para decidir vaga na Copinha, Atlético-GO tem goleador inspirado

Daniel, de 19 anos, marcou dois gols sobre o Tupã-SP, na última quarta-feira (10), e se tornou o jogador com mais gols marcados pelo Atlético-GO na Copa São Paulo de Futebol Júnior nas últimas participações do clube na competição. O jovem poderá ser decisivo no jogo válido pela 2ª fase do torneio, na noite desta sexta-feira (12), contra o Marília-SP, no Estádio Bento de Abreu.

A partida começa às 19h45. Se houver empate, a vaga será definida nos pênaltis. O Atlético-GO é o único clube goiano que segue na Copinha. Goiás, Trindade e Vila Nova foram eliminados na 1ª fase.

Até agora, Daniel é o goleador do Dragão na Copinha 2024, anotando três gols – o rubro-negro venceu três vezes na fase inicial e tem 100% de aproveitamento.

O atacante completou sete gols em três edições (2022, 2023 e 2024), superando os seis gols de Riquelme, em 2020. Daniel passa a ser o principal goleador e ainda terá a sequência da competição para ampliar a marca. Caso a base queira, poderá disputar mais uma edição da Copa São Paulo, em 2025.

No clube desde 2021, quando foi adquirido junto ao Vila Nova, Daniel deixou de ser aposta para ser tratado como investimento. O clube não confirma, mas gastou cerca de R$ 250 mil para contratá-lo. Aos poucos, Daniel tem sido lançado no time principal. Ano passado, marcou cinco gols, foi bicampeão do Goianão (2022 e 2023) e participou da campanha do acesso à Série A 2024. Marcou quatro gols no Estadual e um na Série B.

A temporada passada foi de evolução na carreira, com o título do Estadual, o acesso à Série A e as 23 atuações na equipe profissional. Daniel revela ter como referências os goleadores Ronaldo Fenômeno e Robert Lewandowski (Barcelona).

Irmão

Em família, o jovem atleticano tem um irmão, Rafael Alves, que é zagueiro do time sub-20 do Aragoiânia, um dos semifinalistas da Copa Goiás Sub-20, ano passado.

Daniel e Rafael são gêmeos bivitelinos, atuam em posições diferentes e jogaram juntos na base do Vila Nova até Daniel se transferir para o Atlético-GO. O atacante lembra que o irmão também precisou de persistência para seguir na carreira. O zagueiro teve duas contusões de joelho, semelhantes ao problema que Daniel precisou enfrentar para se recuperar, em 2022. O irmão dele também precisou ter muita persistência para superar as lesões.

Na carreira, Daniel “traçou metas”, segundo ele. Na transferência para o Atlético-GO, planejou fazer boas atuações nos times sub-17 e sub-20. Depois, queria ter chances no time profissional e isso ocorreu aos poucos. Teve de esperar onze meses quando teve uma lesão de ligamento cruzado do joelho no início de 2022, após ter atuado em Iporá. Era apontado como atacante em evolução, já fazia fotos e distribuía autógrafos após alguns jogos e treinos. Porém, ficou fora de combate.

Foi no treino de reapresentação que Daniel se machucou. Precisou de uma cirurgia e de muita paciência para cumprir as etapas de recuperação até voltar a atuar, em 2023. A próxima meta é jogar e se consolidar como atacante, mesmo que a concorrência entre os profissionais seja intensa. O Atlético-GO contratou Vagner Love, de 39 anos.